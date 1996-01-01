Приморского полку туроператоров прибыло

Вчера во Владивостоке прошла презентация федеральной сети компаний IBC Corporate Travel.

На презентацию в формате бизнес-завтрака в кафе "Комитет" компания пригласила первых лиц российских и иностранных компаний - потенциальных пользователей услуг компании по организации деловых поездок и конференций в России и СНГ. Офисы компании уже действуют в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге, и вот теперь настал черед Владивостока, а следующей точкой региональной сети компании станет Ростов-на-Дону.