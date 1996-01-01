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Мэрия Владивостока утвердила схему по оформлению земли под домом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Все больше жителей краевого центра становятся владельцами придомовой территории. Только с 1 июля 2007 года администрацией Владивостока издано 14 распоряжений проектов границ под многоквартирные дома.

Исполняющая обязанности главы города Ольга КОЗЕРАЦКАЯ поручила профильным структурным подразделениям ускорить работу по выдаче документов гражданам. Как сообщили в Управлении муниципального имущества, градостроительства и архитектуры (УМИГА) администрации г. Владивостока, до нового года в собственность ТСЖ были оформлены лишь 3 придомовые территории. Это было вызвано тем, что в федеральном законодательстве недостаточно четко регулируется данный вопрос. Кроме того, процесс оформления земельных участков в определенной мере затормозило вступление в силу краевого закона о разграничении земель. Согласно ему распоряжение земельными участками в городе Владивостоке, собственность на которые не разграничена, возложено на администрацию Приморского края. Несмотря на это, специалисты УМИГА наладили схему оформления земли и, кроме выданных по обращениям ТСЖ 14 распоряжений, еще около 50 направлены на утверждение. Теперь данный процесс будет исполняться в самые короткие сроки, обещают в мэрии. Тем более что сами жильцы проявляют все большую активность.

На данный момент заявки на формирование земельных участков для оформления права общей долевой собственности подали уже более сотни многоквартирных домов.

Напомним, чтобы оформить придомовую территорию, гражданам необходимо обратиться в "единое окно" УМИГА по адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, 13 (тел.: 42-93-84, 42-93-07, 42-92-02) с заявлением о формирования утверждения проект границ земельного участка для предоставления собственникам жилья.

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