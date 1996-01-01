Торги в октябре дали более 100 млн рублей

Прошедшие во Владивостоке торги муниципальной недвижимостью показали, что интерес предпринимателей к объектам городской недвижимости по-прежнему сохраняется.

Как сообщил директор МУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости" Сергей СМИРНОВ, в октябре на аукционах было реализовано 47 объектов недвижимости, за которые выручено 130 млн руб. Это на 30 млн больше, чем планировалось.

Одно из помещений в центре Владивостока, где ранее располагалось кафе "Харе Кришна", было продано за рекордную сумму в 14 млн руб. За него боролись более 10 участников аукциона, в том числе 5 банковских структур. Кроме этого, есть и еще один примечательный факт - в октябре в аукционах впервые приняли участие покупатели из других регионов РФ.