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Свиней больше - цены выше
- Почему несмотря на то что в приморских хозяйствах увеличилось поголовье свиней, цены на свинину не только не уменьшились, но и увеличились?
- Поголовье свиней в приморских хозяйствах действительно увеличилось на 41% к уровню прошлого года и достигло 71,3 тыс. голов. Более чем в 1,5 раза выросло поголовье свиней в сельхозорганизациях. Соответственно наблюдается и рост валового производства свинины - за полгода он составил 72%. Однако возникла проблема с реализацией.
Вот, что рассказал "ЗР - Диалог" один из предпринимателей, имеющий свиноферму в Анученском районе: "Мы отдаем нашу продукцию исключительно посредникам. Попасть на рынки Владивостока, Находки не можем, так как администрации рынков в лице управляющих компаний твердят о том, что мест в мясных рядах нет. Что касается цен на парное мясо, то если оно на рынке стоит от 300 руб. за кг, то мы отдает по 130 руб. или по 80 руб. за килограмм живого веса". Так что меры по господдержке отрасли пока до потребителей не доходят.
Как отмечают специалисты департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации края, на приобретение молодняка племенного скота, в том числе свиней, из краевого бюджета выделено 5 млн руб. В соответствии с краевой целевой программой "Развитие репродуктивных свиноводческих ферм" животноводы могут приобретать племенных свиней по лизинговой схеме, выплачивая деньги в течение 3 лет. Инициатива хорошая, жаль только на цену килограмма мяса никак не влияет.
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