Отбелить с помощью Е 371

- Правда ли, что при производстве полуфабрикатов кальмара в КНР используют запрещенные пищевые добавки и есть его нельзя?

- К кальмару, произведенному на китайских заводах, действительно есть претензии у российских технологов. Речь идет об отбеливании этого продукта. В КНР оно практикуется в виде суточного отмачивание кальмара в воде с добавками, причем сами добавки не исключают химических компонентов. Например, используется перекись водорода. Как результат продукт насыщается активным кислородом, т.е. продуктом окисления (свободные молекулы начинают процесс окисления) и эти молекулы не только ускоряют процесс старения или изнашивания организма, но и накапливаются в нем. При производстве полуфабрикатов могут применяться и такие добавки как Е 371 (в России запрещен, но в Европе считается допустимым). В результате кальмар полностью утрачивает оставшиеся после тепловой обработки полезные вещества, зато приобретает белый цвет.