Алкогольный рай для своих

- Недавно знакомая купила где-то на базе дешевое вино. Цена просто смешная 30 руб. за бутылку. Причем она утверждает, что вино не просроченное, а нормальное. Неужели такое возможно?

- Ожидаемая смена акцизных марок привела к тому, что часть компаний стала распродавать вино по бросовым ценам. Так, в одной из компаний корреспонденту "ЗР - Диалог" предложили приобрести французские вина по 60 руб. за бутылку и отечественные по 40 руб. за бутылку. Свою распродажу алкогольные компании объясняют приготовлениями к поступлению новой продукции. Те марки вин, которые плохо продаются, пошли под распродажу. Но в магазинах цена на это вино не упадет. Работники магазинов и оптовых компаний разбирают такую продукцию для себя и своих знакомых. Кроме того, многие небольшие магазины уже скупили с алкогольных баз дешевые вина. "Главное, успеть вовремя, - сказали "ЗР - Диалог" на одной из баз, - мы скинули цену, а кто купит, нам неважно. У нас даже физическое лицо может прийти и купить несколько ящиков".