Тайны "Печатного двора"

Около половины населения России читают в год... одну книгу. Приморский край не исключение.

Во Владивостоке состоялась 11-я Дальневосточная книжная выставка - ярмарка "Печатный двор-2007", организованная Приморской государственной публичной библиотекой имени М.Горького, Дальневосточным региональным учебно-методическим центром Минобрнауки РФ и при содействии ИПК "Дальпресс".

Сказать, что сегодня проведение мероприятия подобного масштаба - едва ли по плечу скромной бюджетной организации - ничего не сказать. Поэтому и библиотечная общественность, и издатели, и авторы наговорили массу признательных слов в адрес председателя ЗС ПК Виктора ГОРЧАКОВА и члена Совета Федерации Игоря ПУШКАРЕВА, принявших заинтересованное участие в подготовке крупнейшего культурного события Дальнего Востока.

Писателей больше, читателей меньше

Около половины населения России читают в год... одну книгу. И ведь парадокс - чем меньше читателей, тем больше писателей. Имея деньги, сегодня любой может выпустить книгу хоть о себе любимом, хоть о враге заклятом. Общеизвестно, что читатели сегодня охотно интересуются Оксаной РОБСКИ и Дарьей ДОНЦОВОЙ. Между тем все рекорды продаж, по словам двух девчушек из "Книжного червя", бьет "Гарри Поттер".

Говорят:" Молодежь... молодежь..." Не та, дескать. Эти две девчушки из "Книжного червя" просто вернули мне веру в человечество. Они рассказали, посмеявшись над творчеством гламурной дамы с Рублевки, что покупатели сегодня живо интересуются и Франсуазой САГАН, и МАРКЕСОМ, и Сомерсетом МОЭМОМ, и РЕМАРКОМ, и ЧЕХОВЫМ. Сами они, дескать, стараются классикой начитаться. Одна из девочек - Полина - сейчас ДРАЙЗЕРА читает. На наводящие вопросы о героях и сюжетах ответила свободно.

На выставке я встретила своего бывшего начальника - в прошлом главного редактора Примтелерадио Ивана ГУРКО: "Читают сейчас не потому, что Интернет пришел, а потому, что изменились общественные ценности. Массовая пропаганда выработала новые идеалы: успешных проституток, успешных бандитов, безнаказанных политиков. Поэтому люди и тянутся наивно к тому, что достается легко... "

Однажды я оказалась в гостях у своей знакомой - человека почтенной, уважаемой профессии. Ей под сорок, воспитывает двоих детей. Квартира - картинка: евроремонт, салфеточки, фарфор. Чувствую, чего-то не хватает. Поняла - в доме нет не только книжной полки, - ни одной книги.

- А зачем?- ответила мне приятельница.- Пыль собирать? Если надо - прочитаю на электронных носителях.

- "Войну и мир", Таня?

- Да что угодно! - А дети как школьную программу проходят?

- Они в журналисты не собираются.

Об электронных носителях

На выставке-ярмарке состоялось событие! Прошла презентация мультимедийного энциклопедического электронного справочника "Территория: Приморский край". Авторы представляют свою работу как Народный проект. Видимо, поэтому встречу с читателями открыла Анна МОСТОВАЯ, Герой социалистического труда, в прошлом - мастер Владивостокской мебельной фабрики. Ей за 80, помогает воспитывать пятерых правнуков, работает на собственном огороде и книги читать успевает.

Конечно, вся ответственность за выпуск справочника "Территория: Приморский край" легла на плечи специалистов краевой библиотеки имени Горького (автор идеи и руководитель проекта - Н.С. Иванцова), но десятки статей, составивших его содержание, подготовлены добровольцами-библиографами, краеведами, педагогами, историками, журналистами, специалистами отраслей экономики Приморского края. Словом, всем миром...

Всего на диске - около полутора тысяч полнотекстовых документов, фотографий, справочных материалов. Здесь история и современность, публицистика и статистика. Причем материалами можно пользоваться безбоязненно: их готовили люди, которые отвечают не только за каждую цифру и каждое имя. За запятую отвечают. И - трудно поверить, но - факт: вся эта титаническая работа выполнена бескорыстно. Сотней энтузиастов. На общественных началах.

К слову об общественниках. Их, добровольных помощников народных библиотек, не так уж и много.

За что люблю Маркса

Вот за что люблю Карла Маркса, так за его высказывание. На вопрос о его любимом занятии основоположник научного коммунизма ответил: "Рыться в книгах". Редкое удовольствие, кто в этом понимает. Иной раз в книжном магазине проторчишь полдня - понадкусываешь разные книжки, пару - другую купишь, и праздник на душе.

На прошедшей ярмарке глаза разбегались. Я купила в этот день "Российскую эмиграцию в Китае" Амира ХИСАМУТДИНОВА (Издательство ДВГУ), сборник стихов Татьяны ПРУДКОГЛЯД, два роскошных иллюстрированных издания "Конфуций" и "Омар Хайям"(издательство "Белый Город"), великолепнейшее издание ЯНКОВСКИХ "Нэнуни" из библиотеки альманаха "Рубеж". На этом деньги кончились. А еще хотелось приобрести уникальные альбомы Геннадия ТУРМОВА "КИТАЙ на почтовых открытках" и "ВЛАДИВОСТОК на почтовых открытках". Но это успею, издания есть у нас в книжных магазинах.

Задержалась у стенда, что посвящен 135-летию В. Арсеньева. Он подготовлен совместными усилиями двух библиотек - основных держателей арсеньевских раритетов: "Горьковки" и Общества изучения Амурского края. Здесь - уникальные прижизненные издания нашего дальневосточного классика и книги из круга его чтения. Организаторы стенда их охотно показывают, но в руки не дают. И правильно делают.

Итог выставки такой. Гран- при получили: издательство "Дальнаука" в конкурсе на лучшую научную книгу, Владивостокский филиал Российской таможенной академии за учебник "Экономика таможенного дела" (конкурс "Лучшая учебная книга"). Золото за лучшее краеведческое издание разделили фотоальбом "От Самарги до Тумангана" (Студия КрОвт) и "Летопись Южно-Сахалинска" (Сахалинское книжное издательство). Еще одно золото досталось сразу двум участникам: ИПК "Дальпресс" и "Платине" (Конкурс за лучшую полиграфию). Победителем в разделе "Художественная литература" традиционно становятся книги издательства "Рубеж".