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Таможня в золоте

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Очередной профессиональный праздник Владивостокский филиал Российской таможенной академии встретил новым достижением - Золотой медалью 11-й Дальневосточной выставки-ярмарки "Печатный двор-2007".

По данным Российской книжной палаты, в 2003-2005 гг. в рейтинге среди 37 вузов Дальневосточного региона по количеству издаваемой учебной и научной литературы ВФ РТА занимает 18 строчку, а между тем вуз перешел лишь 13-летний рубеж своей истории. Этот факт отметили на выездном заседании ведущих вузовских издателей Дальневосточного региона, состоявшемся в ВФ РТА в заключительный день выставки "Печатный Двор".

Посвящено оно было презентации юбилейного номера журнала "Таможенная политика России на Дальнем Востоке", который отметил 10 лет со дня выхода первого своего номера. Кульминацией этого важного для книгоиздателей, библиотек и книготоргующих организаций форума для РИО Владивостокского филиала стало награждение Золотой медалью за издание учебника по основополагающей дисциплине - "Экономика таможенного дела" (авторы Е.Л. АНДРЕЙЧУК, В.Ю. ДИАНОВА, В.П. СМИРНОВ). Ценность этой победы подтверждена тем, что в номинации "Лучший учебник" соревновалось около 20 вузовских издательств Дальневосточного региона - от Комсомольска-на-Амуре до Сахалина.

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