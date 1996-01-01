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Строительство загородного дома - удовольствие для состоятельных
Стремление людей к загородным просторам становится все более популярным. Кто-то видит свое счастье в целой усадьбе, а для кого-то и небольшого домика на 6 сотках достаточно. Как бы то ни было, возведение дома - удовольствие не из дешевых. К тому же необходимые для строительного процесса документы и согласования навсегда оставят в памяти прелести бюрократической волокиты.
Можно избавить себя от долгих оформлений, доверив строительство дома официальному застройщику. Что собственно и делают сегодня будущие домовладельцы. Несмотря на то, что в этом случае стоимость дома увеличивается в разы. Однако построить дом самостоятельно могут единицы.
Во сколько же обойдется возведение дома? Ответить на этот вопрос однозначно не получится. Здесь слишком много составляющих - стоимость зависит от размеров, материалов, строителей, земли и других факторов.
Самое первое, с чем приходится столкнуться, - это покупка земли. Ее стоимость сегодня за городом составляет в среднем $6 тыс. за "сотку", в пределах города - $8 тыс. и более.
Получить земельный участок под строительство через администрацию не представляется возможным. Как пояснили в департаменте земельных ресурсов администрации Приморского края, сначала формируются участки, после чего они выставляются на торги. В настоящий момент земельный аукцион находится на стадии разработки.
Поэтому единственный вариант стать собственником земельных ресурсов - купить их у других собственников. Чем ближе к городу, тем соответственно земля дороже.
Близлежащая пригородная зона плотно застроена, поэтому строительство дома может выйти дешевле, чем в малообжитом районе, поскольку здесь уже проведены электрические сети, установлены коммуникации. Однако здесь соответственно и стоимость земли высокая - участок в 15 "соток" может стоить $260 тыс. и выше.
Большой популярностью стала пользоваться территория в районе Артема и Угольной. О средней цене на землю можно судить по объявлениям: "Участок Угольная, 15 соток, соб., 50 тыс. у.е.", "Продам землю в Артеме, 11 соток в собственности, 40 тыс. у.е.", "Участок под строительство, район Черной речки, 12 соток в собственности, адрес, цена - 82 тыс. у.е.".
Как отмечают в одной из строительных компаний, цены на землю стали расти в связи с возрастающим желанием горожан к собственному домовладению.
После решения земельного вопроса начинается работа над проектом. Можно купить готовый у застройщика, можно разработать индивидуальный. Стоимость последнего выше первого. Хороший проект стоит, по меньшей мере, $6 тыс. Как правило, стоимость проекта составляет 10% от всей стоимости дома.
По проекту тщательно составляется смета. С указанием всех применимых материалов, расчетом электрических и водяных связей и т.д. Без четкого проекта разрешение на строительство не выдается.
Следующий этап - необходимо выбрать наиболее приемлемый материал. Первое, что приходит на ум, - это дом из кирпича. Такой дом, кажется, и в огне не горит, и в воде не тонет, да еще и выглядит шикарно. Кирпич довольно дорогой материал. Но, как рассказал специалист по малоэтажному строительству Евгений ВОРОНОВ, кирпич не так уж и надежен, как кажется. Кирпич имеет способность набухать от влаги и впоследствии крошиться. По теплосбережению кирпичные дома уступают другим материалам.
Самым дорогим материалом является дерево. Его высокая цена определяется экологичностью. Древесина - это живой материал. Он дышит, создает для человека самую благоприятную обстановку. Кубометр прессованной древесины стоит около 22 тыс. руб. Дерево поставляется в Приморье из сибирских регионов, собственно, в крае, как поясняет г-н Воронов, достаточно ощутима проблема со строительными материалами. Основной материал приходится завозить извне.
Более дешевыми считаются дома, сооруженные из пеноблоков и каркасные дома. Пенобетон считается материалом, весьма удобным для строительства, он создает хорошую теплоизоляцию. Что касается каркасов, то они уже давно применимы во всем мире и, как показывает мировая практика, эти дома очень функциональны и пригодны для жизни.
Правда, каркасная технология предусмотрена для домов не более двух этажей, допускается еще мансарда. Каркасный дом позволяет значительно сэкономить на фундаменте, поскольку он значительно легче каменного или деревянного.
Практически все местные застройщики малоэтажных домов отводят на возведение дома год. Правда, отделка дома и дизайн интерьера в расчет не берутся. За это придется платить отдельно. В среднем цена на качественную отделку составляет $500-600 за квадратный метр.
Стало быть, сказать, во сколько обойдется строительство дома, можно строго в индивидуальном порядке. Но приблизительно: дома от 120 квадратов, возводимые компанией-застройщиком из кирпича или дерева, обходятся в среднем в $2 тыс. за квадратный метр.
Тем не менее, как говорят застройщики, заказчиков сегодня достаточно, и с каждым годом их становится все больше.
Можно купить готовый дом, который по цене даже выиграет у построенного. В ценовом отношении можно сориентироваться по объявлениям о нынешних продажах загородной недвижимости.
"Коттедж на Весенней. 190 кв. м, 2 этажа, цена - 340 тыс. у.е.", "Коттедж на Океанской. 2 этажа, мансарда. Общая площадь 380 кв.м. Цена $450 000", "Коттедж в Садгороде, 170 кв.м., цена - 14 млн руб.", "Коттедж на Весенней: 210 кв.м за $550 тыс.".
Одним словом, если взять в расчет $2 тыс. за квадратный метр и умножить на 120 квадратов, то стоимость дома выходит $240 тыс. Плюс по $600 за отделку - $72 тыс. Прибавим сюда еще стоимость земли (участок в районе Садгорода) - $72 тыс. за 12 "соток". Таким образом, стоимость коттеджа в 120 кв. м. обойдется более $350 тыс.
Стоит помнить, что эксплуатация отдельного дома - дело тоже весьма затратное. Средние расходы в месяц составляют 10 тыс. руб., и могут достигать 60 тыс. Опять же все зависит от размеров дома и услуг, размещенных в нем.
Но, как известно, состоятельные люди на своем комфорте и индивидуальности стараются не экономить.
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