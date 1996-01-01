Рост цен в России продолжится

Аналитики крупнейшего в США инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозируют дальнейший рост цен на пшеницу, мясо, яйца и молочные продукты в России, Бразилии, Индии и Китае, сообщает Reuters.

В сообщении банка говорится, что инфляционное давление в этих странах сохранится на максимальном уровне. В числе факторов, влияющих на подорожание продуктов питания в вышеперечисленных странах, эксперты отмечают высокие налоги и спрос на альтернативные источники энергии.