Цены приказано заморозить

Резкий рост цен на продукты питания заставил чиновников искать виноватых в этом политически вредном накануне думских и президентских выборов явлении. Крайние были быстро найдены. Ими оказались не чиновники профильных министерств, провалившие аграрную политику, а торговые сети, слишком задравшие цены.

Федеральная антимонопольная служба по поручению Правительства РФ планирует провести проверки по фактам монопольного повышения цен на продукты питания. "Нами были установлены случаи, когда компании "придерживали" товары, создавая искусственный дефицит и ожидая их переоценки. Уже в девяти регионах начались антимонопольные расследования по фактам нарушения антимонопольного законодательства", цитирует пресс-служба руководителя ФАС Игоря Артемьева, передает РИА Новости.

Правительство России договорилось с сетевыми ритейлерами и производителями продуктов питания заморозить цены на наиболее социально значимые продуктовые товары. Тем временем в Госдуме готовятся жесткие меры против посредников, завышающих, по мнению правительства, цены на продукты.

Резкий рост цен в сентябре уже привел к тому, что президент Владимир Путин распорядился поднять пенсии на 300 рублей с 1 декабря. А правительство решило задействовать административно-репрессивные меры, одновременно повысив пошлины на продуктовый экспорт (в частности, на пшеницу и ячмень) и снизив импортные пошлины на молоко с 15% до 5% на полгода.

Премьер-министр Виктор Зубков провел совещание по мерам защиты продовольственного рынка. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация производителей социально значимых продуктовых товаров договорились, что готовы зафиксировать цены на свою продукцию, сообщил по его окончании министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев. "Мы провели переговоры с представителями торговой отрасли. Они готовы взять на себя обязательства как саморегулирующиеся организации, чтобы стабилизировать цены и исключить спекулятивные сделки", - заявил Гордеев. "Они готовы договориться, чтобы цены отфиксировать и, как вы говорите, заморозить и обратить внимание на внутренние резервы", - пояснил журналистам Гордеев, сообщает ИТАР-ТАСС.

На какой срок планируется заморозить цены, министр не сообщил. Ассоциация АКОРТ предлагала на шесть месяцев, как в случае с фиксированием пошлин. Стоит отметить, что как раз по истечении этого срока должны закончиться президентские выборы, намеченные на март 2008 года.

В Балашихе премьер Зубков лично посетил ряд небольших розничных магазинов, один магазин крупной торговой сети, а также продуктовый рынок, где проинспектировал порядок цен на социально значимые виды продуктов. У управляющего одного из магазинов премьер спросил, почему так резко повысилась цена на подсолнечное масло. "Для нас это загадка", - ответил управляющий. "Для нас - тоже", - заметил премьер.

Осмотр торговых точек выявил также довольно странную ситуацию, когда цены на продовольствие в магазинах оказались ниже, чем на продовольственном рынке. В связи с этим сопровождавший премьера министр Алексей Гордеев высказал мнение, что подобные торговые точки "надо отдавать производителям, чтобы они сами торговали".

Согласно официальным данным Росстата, в сентябре в России наиболее существенно выросли цены на подсолнечное масло (на 13,5%), на пастеризованное молоко (на 9,4%), кисломолочные продукты (на 7,9%), творог различной жирности (на 7,4-7,5%). Однако, по информации из ряда регионов, рост цен на продукты был более значительным - до 100-120%.

Министр Гордеев не уточнил, с какого дня вступает в силу "пожелание" правительства о замораживании цен "на социально-значимые продукты питания". В связи с этим пока не понятно, с какого уровня цен вести отчет. Поэтому приведем среднюю стоимость продуктов питания по состоянию 15 октября, когда прозвучало заявление главы Минсельхоза, а план годовой инфляции в 8% был выполнен досрочно (цены приводятся по данным РИА "Новости"). Например, в Иркутске молоко 3,2% жирности местного производства стоит 20 руб./ за литр, местное растительное масло - с 36 до 60-63 руб. за литр. Ржаной хлеб стал дороже на 5 руб. (15-18 руб. вместо 10-12), сахар - на 3 руб. (до 27 руб. за кг).

В Красноярске цены выросли почти на все основные продукты. Молоко жирностью 1,5% продается по 31 руб. за литр (дороже на 10 руб.). Литр биокефира теперь стоит 35 руб. вместо 23, а литр растительного масла - 54 руб. вместо 39. Пшеничный хлеб подорожал на 4,5 руб. - до 16,5 руб. за буханку. Из мяса подорожала курятина местного производителя. Так, куриные крылья стоят 104 руб. за килограмм вместо прежних 79.

В Приморье цены выросли на все социально значимые продукты. Так, во Владивостоке хлеб черных сортов в августе стоил 16-18 руб., а сейчас - 20, белые батоны продавались по цене до 20 руб., сейчас - 23-25 руб. Сахар стоил 22-23 руб. за 1 килограмм, сейчас - 28-30 руб. Как и в других регионах, заметно подорожал сыр, теперь "российский" стоит 200 руб. (прежняя цена - 160 руб. за кг) и растительное масло - 65-70 руб. вместо 50 руб. При этом мясо в отличие от других регионов также выросло в цене. Килограмм говядины подорожал на 50 руб. (до 200 руб.), курятины - на 70-80 руб. (до 190-200 руб. вместо 120).

Спикер Госдумы Борис Грызлов обвинил торговые компании в ценовом сговоре. Однако министр сельского хозяйства Алексей Гордеев признал: Россия зависит от импорта мясных продуктов на 40%, а от импорта молочных продуктов - на 25%, что "впрямую отражается на внутреннем рынке в случае повышения цен на мировых рынках". По его мнению, "необходимо снять все ограничения, которые существуют, и прежде всего имеется в виду таможенно-тарифная политика".

Это заявление можно считать сенсацией: еще недавно Минсельхоз настаивал на введении квот и пошлин на импортное продовольствие, которые якобы помогут России развивать собственное сельское хозяйство. А несколько месяцев назад он даже радовался за крестьян, которые из-за роста цен на зерно получили шанс хорошо заработать.