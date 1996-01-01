Ставки по ипотечным кредитам скоро вырастут на 2-3%

По мнению председателя комитета по секьюритизации Национальной ассоциации участников ипотечного рынка (НАУИР) Алексея КАЗАКОВА, в настоящее время свободных средств для рефинансирования у российских банков практически нет.

Поэтому единственный выход - поднимать ставку по ипотечным кредитам. Раньше можно было воспользоваться дешевыми заимствованиями из-за рубежа, но сейчас из-за кризиса поток денег иссяк.

Как сообщает www.zagorod.spb.ru, эксперты утверждают, что в данной ситуации банки будут вынуждены поднимать ставку по ипотечному кредиту с нынешних средних 10% до 12-13.