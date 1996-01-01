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Эксперты подсчитали - условия по ипотеке ухудшились

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кредитный брокер "ФОСБОРН ХОУМ" осуществил первый расчет нового показателя состояния ипотечного рынка России - Индекса "ФОСБОРН", то есть средневзвешенной ставки, на которую могут рассчитывать заемщики, если при получении ипотечного кредита они решат прибегнуть к помощи "ФОСБОРН ХОУМ".

Значения Индекса по итогам сентября составили: 9,84% - средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в долларах США, 11,17% - средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях.

Тестовый расчет был сделан по итогам I полугодия 2007 г. Тогда показатели Индекса "ФОСБОРН" составили 9,68% - в долларах США и 10,8% - в рублях.

По сравнению с расчетом за полугодие сентябрьские показатели ухудшились: на 0,37% - в рублях, на 0,16% - в долларах США

Как сообщает ROKF.RU, это связано прежде всего с ограничением выдачи ипотеки некоторыми банками и сокращением представленных на летнем рынке специальных программ, которые были призваны привлечь дополнительных клиентов в традиционно более "низкий" для ипотеки летний сезон. В целом можно сказать, что людям, взявшим ипотечный кредит в I полугодии 2007 г., повезло больше сегодняшних заемщиков. Осенью ставки по ипотеке стали расти - ввиду повышенного спроса на жилищные кредиты и последствий ипотечного кризиса в США, создавших определенные проблемы с ликвидностью в российской банковской системе.

Также следует отметить, что имеет место общее сокращение на рынке кредитных программ с повышенным риском для банков - так называемых sub-prime кредитов - с нулевым первоначальным взносом и более низкими процентными ставками. Некоторые банки объявили о повышении ставок по ипотечным программам, связывая это с увеличением стоимости ресурсов, привлекаемых на мировых финансовых рынках.

Уже сейчас можно говорить об ухудшении условий ипотечного кредитования по сравнению с предыдущими месяцами.

Однако сегодня рано говорить о тенденции к дальнейшему ухудшению условий ипотечного кредитования в целом, поскольку изменение ставок по ипотеке пока что не является массовым и скорее имеет исключительный характер. Однако за последний месяц претерпели изменения именно условия для самых массовых категорий заемщиков - программы кредитования с небольшим первоначальным взносом и частичным подтверждением дохода. Станут ли эти изменения общей тенденцией, можно будет говорить, проанализировав структуру предложения на рынке в ближайшие 2-3 месяца, когда будет определена кредитная политика основных игроков на следующий год.

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