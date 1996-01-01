Новый микрорайон в Хабаровске начнут со строительства парной

Новый микрорайон на 10 тыс. жителей появится на территории бывшего военного городка в Индустриальном округе Хабаровска.

В проекте планировки полтора десятка жилых домов от 9 до 17 этажей общей площадью около 200 тыс. квадратных метров, школа, детский сад, спортивный и торгово-развлекательный комплексы, баня, вся необходимая инфраструктура, передает РИА "Восток-Медиа" со ссылкой на сообщение пресс-службы городской администрации. Кстати, с современного банного комплекса и решено начать строительство микрорайона. Парными будут пользоваться и жители большого частного сектора, расположенного по соседству. Освоение территории бывшего военного городка - очередной социальный проект, реализуемый департаментом муниципальной собственности администрации Хабаровска при содействии ОАО "Управление инвестиционных программ".