Депутаты создадут госкорпорацию по производству стройматериалов

Депутаты предлагают создание очередной госкорпорации - по производству стройматериалов. Ее задача - устранить картельный сговор на цементном рынке.

Свои предложения законодатели направят первому вице-премьеру, куратору нацпроекта "Доступное жилье" Дмитрию МЕДВЕДЕВУ. Строители, возмущенные резким удорожанием цемента, готовы даже к введению госконтроля за рынком стройматериалов.

На прошлой неделе в Госдуме депутаты, чиновники и строители обсудили, как справиться с беспрецедентным ростом цен на цемент. По данным Росстата, в августе средняя цена на цемент составила более 3 600 руб. за тонну (без НДС и стоимости доставки), что на 59% превысило прошлогодний показатель за аналогичный период. По еще более высоким ценам заключаются биржевые сделки, на долю которых приходится 30% от всех закупок, до 7,5 тыс. руб. за тонну. "Нередко цена подскакивает и до 10 тыс. руб.", - говорит президент Ассоциации строителей России Николай КОШМАН.

А по оценке главы думского комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартина ШАККУМА, российский цемент оказался вдвое дороже европейского, цена которого составляет 90 евро. Основная причина резкого удорожания, по мнению депутатов, - сложившийся дефицит цемента на рынке. "Ситуация тревожная, под угрозой срыва находится нацпроект "Доступное жилье", для реализации которого требуется 140 млн т цемента", - говорит депутат.

Сейчас российский рынок поделен между тремя крупными холдингами: Евроцемент (на Европейской части и Урале), "Сибирский цемент" (в Сибири) и "Парк Групп" (на Дальнем Востоке). Сами производители бодро заявляют, что прекрасно справляются с потребностями рынка. По данным ОАО "Евроцемент", отраслевые объемы производства в 2007 г. составляют 72 млн т, в следующем году производители ориентируются на 79 млн т. "Мы покрываем существующую потребность в цементе на этот год - 70 млн т - и постоянно наращиваем мощности", - сказал от лица всех производителей цемента президент компании Михаил СКОРОХОДОВ.

Однако ажиотаж, связанный с цементом, свидетельствует об обратном. Строительные компании подозревают производителей цемента в манипуляции цифрами и одновременно в картельном сговоре. В итоге строители вынуждены сейчас работать себе в убыток. "В связи с удорожанием стройматериалов себестоимость квадратного метра жилья выросла уже на 10% от договорных цен, - говорит старший вице-президент Главмосстроя Лариса ПОДГОРНАЯ. - В результате компании не имеют средств продолжать строительство объектов и объекты замораживаются". Правительство видит решение проблемы, в частности, в отмене ввозной пошлины. Считается, эта мера позволит привлечь на рынок зарубежных производителей. "Это даст незначительный эффект, так как на европейской части России доля того же "Евроцемента" составляет 80%", - сетует г-жа Подгорная.

Подводя итоги заседания, Мартин Шаккум заявил, что без государственного участия дело не сдвинется. "Почему не создать госкорпорацию по производству строительных материалов, по аналогии с теми институтами, которые сейчас внедряются", - предложил г-н Шаккум. Присутствовавшие на заседании руководители строительных компаний идею поддержали. Более того, строители убеждены в необходимости создания еще одной госкорпорации - по строительству.