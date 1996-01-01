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Покатай меня, лошадка!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Катание на лошадях по Набережной - это, прежде всего, бизнес, и довольно прибыльный.

"Животные работают на износ, - комментирует Владимир УДОВЕНКО из конного клуба "Русская тройка". - Лошади, прогуливающиеся по Набережной - это по сути рабы. Надлежащего ухода за ними нет, соответствующие прививки не делаются. Содержатся в подвалах, недокармливаются. Буквально на днях издохли две лошади, которые в течение 2-х месяцев трудились на Набережной: одна от кожного заражения, другая, по всей видимости, от перегрузки и недостатка пищи. Лошади принадлежали некой девушке. Содержала она их в гараже. Подобных историй о плачевной жизни и смерти лошадей немало. К сожалению, контролировать конный прокат в городе никто не хочет". Как прокомментировала заведующая отделом административного мониторинга администрации города Людмила КИШНАРУК: "Решить проблему с лошадьми невозможно из-за отсутствия закона, регламентирующего нахождение животных в общественном месте. В 2001 г. при КОПЫЛОВЕ вышло постановление, один из пунктов которого запрещал катание на лошадях на центральной площади и Спортивной гавани. В 2006г. уже выходит постановление № 261, признающее решение от 2001 г. утратившим силу: Но в первом-то чтении Дума отменила постановление и взяла вопрос о лошадях на рассмотрение. Рассмотрение длится по сей день, и у нас на руках нет четкого постановления, которое позволяло бы катание на лошадях признать незаконным".

Лошади для Набережной покупаются самые простые и дешевые. В среднем, за 10000. "Покупают их те самые девочки, которые гуляют с ними по улицам. Иногда, правда, нанимают для этого занятия подростков. Один сеанс проката стоит 80 руб., за пару дней можно заработать 2000-3000. Лошадь нужна, чтобы зарабатывать на ней деньги. На хороший корм и конюшню для нее тратиться совсем невыгодно",- поясняет УДОВЕНКО. Одним словом, сколько протянет лошадка, столько и хватит. Скопытиться, ее место тут же займет другая.

Людмила Кишнарук утверждает, что лошадей, которые сегодня разгуливают в центре Владивостока, нужно запретить: "У нас есть достойные конные клубы, где лошади находятся под должным присмотром и где работают профессиональные тренеры". Для лошадей необходимо определить конкретную зону, где гуляние с ними и катание будут абсолютно безопасны для окружающих. Таким образом, заработает система соответствующих прививок и прочих ветеринарных услуг. Однако урегулировать вопрос с лошадьми станет возможно только после появления четко прописанного закона.

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