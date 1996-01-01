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Вкусный праздник
На прошлой неделе во Владивостоке прошла 10-я выставка-ярмарка "Приморские продукты питания". В этом году свою продукцию презентовали 56 предприятий из Приморского края и соседних регионов.
Среди победителей профессионального конкурса "Гран При" были и крупные компании, хорошо известные в Приморье (Молочный завод "Уссурийский", "Приморская соя", "Уссурийский бальзам", "Владпиво" и др.), и небольшие производители (ИП Новиков В.А., ООО "Акватория", ООО "Восточный лиман" и др.). В число лауреатов вошли и перерабатывающие предприятия Приморского крайпотребсоюза ("Чугуевский хлебозавод", "Чугуевский райзаготохотпром", ИП Усачева) и хабаровская компания "Печнов", которая планирует в ближайшее время выйти на приморский рынок: пельмени, котлеты и прочие мясные полуфабрикаты под маркой "Печнов" вскоре появятся в магазинах Владивостока.
Кроме того, был объявлен дегустационный конкурс "Отличный вкус", в котором приняли участие представители ресторанного бизнеса, торговых организаций и все желающие посетители выставки. Приморцы оценили вкус свежей, натуральной, экологически чистой продукции. Наибольшее число голосов получили йогурт-бифилайф "Арсеньевского молочного комбината", "Айран восточный" с ароматом укропа от ООО "Молочные продукты", булка "Элитная" от "Уссурийского хлеба", "Лимонад" от "АРГО-ДЖУС", минеральная вода "Актива" от компании "Алтекс" и др.
В рамках выставки состоялись семинары, круглые столы, дегустации, презентации новой продукции и современных технологий. Специалисты обсуждали достижения и проблемы в реализации нацпроекта "Развитие АПК" в Приморском крае, вопросы безопасности продовольственного сырья и готовой продукции, сельхозпроизводители знакомились с условиями приобретения техники и оборудования по программе краевого лизинга.
Традиционно выставка проводится в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. "Приморские продукты питания - 2007" стали еще одним доказательством, что отрасли эти постепенно возрождаются, местные производители набирают силу и успешно осваивают рынок.
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