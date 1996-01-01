Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кому нужны "5 звезд"?
Ни один отель во Владивостоке не аттестован в соответствии с федеральной системой классификации гостиниц. Почему? На этот вопрос отвечает эксперт Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Галина ОВСЯНКИНА.
Туристы, отправляясь в поездку, выбирают гостиницу по уровню комфорта, который им нужен, и по своим финансовым возможностям. Помочь в компетентном выборе гостиницы помогает информация о категориях гостиниц в соответствии с системой классификации, принятой в данной стране. В большинстве стран гостиницам присваивается так называемый "звездный" статус. С 2005 г. подобная классификация введена и в нашей стране. Но в Приморье пока нет ни одной гостиницы, чья звездность подтверждалась бы "Системой классификации гостиниц", утвержденной распоряжением Правительства РФ от 15 июля 2005 г.
- Какие требования предлагаемая система предъявляет к гостиницам?
- Она разработана в соответствии с существующей зарубежной практикой, европейским пониманием комфортного проживания, хорошего тона в обслуживании и т.п. Так, к примеру, в системе появились новые определения гостиничных номеров: "сюит" (калька от английского "suite" - номер, состоящий из трех и более жилых комнат) и студия (studio - однокомнатный номер площадью не менее 25 кв. м, визуально разделенный на разные зоны). В качестве обязательного требования к гостиницам класса "1-3 звезды" наличие бутилированной питьевой воды в номере бесплатно в районах, где отсутствует гарантия качества питьевой воды. Если вы селитесь в гостиницу класса "4 звезды", то вам должны обязательно поднести багаж из машины в номер в любое время суток.
- Определение "звездности" - процедура добровольная?
- Да. Для того чтобы подтвердить свою классность, гостинице следуют пройти аттестацию с приглашением специалистов Федерального агентства по туризму. В случае непрохождения аттестации собственник или администрация отеля может оказывать гостиничные услуги, но не связывать их с той или иной категорией "звездности". Проще говоря, повесить табличку со звездами у входа просто так уже нельзя. Пока на Дальнем Востоке только 4 гостиницы аттестованы в рамках данной Системы классификации (т.е. их уровень сервиса подтвержден государством): три гостиницы в Южно-Сахалинске и одна - в Благовещенске.
- Какая ситуация во Владивостоке?
- Ближе всех к официальному подтверждению своей звездности две гостиницы - "Хендэ" и "Приморье". В 2003 г., когда новая система классификации проходила апробацию, эти отели были признаны соответствующими классу "4 звезды" и "2 звезды" соответственно.
ДосьеВо Владивостоке, насчитывающем 550 тыс. жителей, официально числятся 39 гостиниц (не считая санаториев и баз отдыха) с общим номерным фондом 4400 номеров. Из этого числа гостиниц по уровню сервиса лишь одну можно отнести к категории "4 звезды" - отель "Хендэ". На трехзвездочную категорию претендуют "Версаль", "Гавань", "Акфес-Сейо". Уровню сервиса "2 звезды" соответствуют "Приморье" и "Владивосток".
- То есть собственники отелей не стремятся проходить государственную аттестацию?
- Незачем, бизнес и так идет. На каждые 100 туристов, приезжающих в Приморье, 80 направляются именно во Владивосток. Здесь их ждут далеко не всегда комфортные (в европейском понимании) условия проживания в местных гостиницах, плата за услуги которых выше среднего международного уровня на 40-50%. Большинство гостиниц Владивостока имеют небольшой номерной фонд (до 100 номеров) и ориентированы на деловых туристов. Отсутствуют, к примеру, такие категории гостиниц, как курортные, конгресс-центры и т.д.
Одной из главных причин завышенных расценок на гостиничные услуги во Владивостоке специалисты называют сезонность спроса. В период с июля по сентябрь наполняемость владивостокских гостиниц нередко превышает 120%, дело доходит до уплотнения номеров лишними кроватями. Зато в зимний период закрываются целые этажи: наполняемость номеров редко превышает 10-15%. В итоге среднегодовая наполняемость держится в районе 40%. Чтобы обеспечить рентабельность своему бизнесу при таком уровне среднегодовой наполняемости, владельцы гостиниц вынуждены завышать средний уровень расценок на свои услуги. Особенно взлет цен наблюдается в пляжный сезон, когда во Владивосток стекаются массы туристов со всех частей страны и соседнего зарубежья.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством