Кому нужны "5 звезд"?

Ни один отель во Владивостоке не аттестован в соответствии с федеральной системой классификации гостиниц. Почему? На этот вопрос отвечает эксперт Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Галина ОВСЯНКИНА.

Туристы, отправляясь в поездку, выбирают гостиницу по уровню комфорта, который им нужен, и по своим финансовым возможностям. Помочь в компетентном выборе гостиницы помогает информация о категориях гостиниц в соответствии с системой классификации, принятой в данной стране. В большинстве стран гостиницам присваивается так называемый "звездный" статус. С 2005 г. подобная классификация введена и в нашей стране. Но в Приморье пока нет ни одной гостиницы, чья звездность подтверждалась бы "Системой классификации гостиниц", утвержденной распоряжением Правительства РФ от 15 июля 2005 г.

- Какие требования предлагаемая система предъявляет к гостиницам?

- Она разработана в соответствии с существующей зарубежной практикой, европейским пониманием комфортного проживания, хорошего тона в обслуживании и т.п. Так, к примеру, в системе появились новые определения гостиничных номеров: "сюит" (калька от английского "suite" - номер, состоящий из трех и более жилых комнат) и студия (studio - однокомнатный номер площадью не менее 25 кв. м, визуально разделенный на разные зоны). В качестве обязательного требования к гостиницам класса "1-3 звезды" наличие бутилированной питьевой воды в номере бесплатно в районах, где отсутствует гарантия качества питьевой воды. Если вы селитесь в гостиницу класса "4 звезды", то вам должны обязательно поднести багаж из машины в номер в любое время суток.

- Определение "звездности" - процедура добровольная?

- Да. Для того чтобы подтвердить свою классность, гостинице следуют пройти аттестацию с приглашением специалистов Федерального агентства по туризму. В случае непрохождения аттестации собственник или администрация отеля может оказывать гостиничные услуги, но не связывать их с той или иной категорией "звездности". Проще говоря, повесить табличку со звездами у входа просто так уже нельзя. Пока на Дальнем Востоке только 4 гостиницы аттестованы в рамках данной Системы классификации (т.е. их уровень сервиса подтвержден государством): три гостиницы в Южно-Сахалинске и одна - в Благовещенске.

- Какая ситуация во Владивостоке?

- Ближе всех к официальному подтверждению своей звездности две гостиницы - "Хендэ" и "Приморье". В 2003 г., когда новая система классификации проходила апробацию, эти отели были признаны соответствующими классу "4 звезды" и "2 звезды" соответственно.

Досье Во Владивостоке, насчитывающем 550 тыс. жителей, официально числятся 39 гостиниц (не считая санаториев и баз отдыха) с общим номерным фондом 4400 номеров. Из этого числа гостиниц по уровню сервиса лишь одну можно отнести к категории "4 звезды" - отель "Хендэ". На трехзвездочную категорию претендуют "Версаль", "Гавань", "Акфес-Сейо". Уровню сервиса "2 звезды" соответствуют "Приморье" и "Владивосток".

- То есть собственники отелей не стремятся проходить государственную аттестацию?

- Незачем, бизнес и так идет. На каждые 100 туристов, приезжающих в Приморье, 80 направляются именно во Владивосток. Здесь их ждут далеко не всегда комфортные (в европейском понимании) условия проживания в местных гостиницах, плата за услуги которых выше среднего международного уровня на 40-50%. Большинство гостиниц Владивостока имеют небольшой номерной фонд (до 100 номеров) и ориентированы на деловых туристов. Отсутствуют, к примеру, такие категории гостиниц, как курортные, конгресс-центры и т.д.

Одной из главных причин завышенных расценок на гостиничные услуги во Владивостоке специалисты называют сезонность спроса. В период с июля по сентябрь наполняемость владивостокских гостиниц нередко превышает 120%, дело доходит до уплотнения номеров лишними кроватями. Зато в зимний период закрываются целые этажи: наполняемость номеров редко превышает 10-15%. В итоге среднегодовая наполняемость держится в районе 40%. Чтобы обеспечить рентабельность своему бизнесу при таком уровне среднегодовой наполняемости, владельцы гостиниц вынуждены завышать средний уровень расценок на свои услуги. Особенно взлет цен наблюдается в пляжный сезон, когда во Владивосток стекаются массы туристов со всех частей страны и соседнего зарубежья.