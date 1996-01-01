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Трепанга стало больше

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Научно-экспериментальном центре марикультуры (НЭЦМК) Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета была произведена ежегодная высадка трепанга. 800 000 мальков редкого гидробионта высадили на дно бухты Северной Славянского залива. Их размер от 0,5 до 1 см.

- До половозрелого состояния трепанг растет 4 года, - рассказывает Елена БРОВКИНА, заместитель директора Научно-экспериментального центра по научной работе. - Пока мы занимаемся только воспроизводством, однако в будущем у нас появится возможность изымать трепанга для продажи. На сегодняшний день сотрудники НЭЦМК проводят различные эксперименты с кормами для молоди трепанга дальневосточного, проводят исследования особей, высаженных в море в прошлом году. Все это позволяет не только усовершенствовать биотехнологию воспроизводства трепанга, но и обеспечивает студентов Института рыболовства и аквакультуры, которые проходят практику в НЭЦМК, в реальных условиях соответствующими навыками в области воспроизводства гидробионтов.

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