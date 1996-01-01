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Лучше переделка, чем "горючая опасность"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Пожар, который произошел на новом элитном жилом здании "Атлантис" во Владивостоке, заставил и строителей, и проектировщиков по-новому взглянуть на облицовку навесных вентилируемых фасадов.

Застройщики и дольщики не хотят становиться заложниками случая, когда каким-то образом некачественные материалы попадают в систему конструкции и не выдерживают серьезного испытания. То, что сгорела не вся конструкция, убедительно говорит, что основная часть материала была более высокого качества.

Однако застройщик, восстанавливая здание, полностью снял подпортивший свою репутацию композитный материал и начал выставлять негорючую систему навесного фасада с использованием керамогранита. Причем, по мнению специалистов, монтаж такой системы даже несколько дешевле, чем с применением качественного "Алюкобонда".

В дальнейшем компания "Динас" рассматривает соответствующую замену проектных решений по навесным фасадным системам по тем объектам, строительство которых она ведет или собирается вести. Конечно, переделка фасада стоит и дополнительных средств, и времени, но от этого никуда не деться.

Системами навесных фасадов во Владивостоке занимается несколько специализированных компаний. Однако их услуги не всегда устраивают генподрядные компании. Так, например, компания ЗАО "Далта-Восток-1", столкнувшись с тем, что работы по монтажу навесного вентилируемого фасада жилого комплекса "Сердце океана" с использованием керамогранита выполнялись довольно медленно, пришла к выводу, что надо организовать свою специализированную на этих работах бригаду. Что и было сделано.

Затем созрело решение подтянуть уровень технических знаний работников компании. Для этого производственно-технический отдел "Далта-Восток-1" был отправлен набираться опыта по устройству систем навесных вентилируемых фасадов "Татпроф" в Татарстан. Компанию им составили сотрудники работающего над заказами компании архитектурного бюро "Капитель".

Пройдя курс обучения, специалисты увидели, что этот монтажный поток можно качественно улучшить, значительно сократив время устройства фасадов и повысив технологичность процесса. На новых объектах компании сроки выполнения этих работ значительно снизятся.

И все же, какие бы материалы ни использовались в этих системах, по мнению отраслевых ученых, необходимо, чтобы они проходили входной контроль качества в строительных лабораториях. К сожалению, даже крупные строительные компании на сегодня не имеют в своем составе подобных подразделений.

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