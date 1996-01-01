"Востокинвестстрой" вновь вошел в элиту российской индустрии

У приморцев вновь появился повод для гордости: ЗАО "Востокинвестстрой" второй год подряд удостаивается вымпела "Лучшая организация строительного комплекса России" и почетного звания "Элита строительного комплекса России".

Рейтинг 150 лучших строительных организаций - лидеров строительного комплекса России формируется по итогам Всероссийского конкурса на лучшую строительную, проектную и изыскательную организации, принимавших активное участие в реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". По итогам 2006 года "Востокинвестстрой" занимает в нем 8-е место среди строительных организаций с объемом подрядных работ от 100 до 500 млн руб.

Сам конкурс проводится при поддержке Министерства регионального развития России вот уже 11 лет. Выбор лауреатов осуществляется Федеральным Агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Российским Союзом строителей по объективным показателям: финансово-экономическим результатам, уровню научно- технической организации производства и качеству строительно- монтажных работ.

Тот факт, что ЗАО "Востокинвестстрой" - единственная приморская компания - попадает в "Элиту строительного комплекса России" второй раз подряд, вполне обоснован. За 14 лет работы предприятие неоднократно признавалось одним из лучших подрядчиков в Приморье и ДВФО и входило в сотню лучших строительных компаний России. Кроме того, компания включена во всероссийский "Реестр надежных организаций строительного комплекса".

Ежегодно "Востокинвестстрой" сдает 2-3 жилых дома. В его "портфолио" - роскошные жилые дома на Некрасовской и Алтайской, Абрекской и Уткинской, Фонтанной и Корякинской? Стоит отметить, что "Востокинвестстрой" одним из первых стал строить элитные дома во Владивостоке. Сегодня в работе у компании семь жилых объектов. Новострои на ул. Бестужева и Партизанском проспекте готовятся к сдаче в конце года. В следующем году будут достроены дома на ул. Светланской и ул. Русской. Проектируется возведение крупного жилого комплекса на ул. Карбышева.

В прошлом году "Востокинвестстрой" приобрел оборудование для перехода на монолитно-каркасную технологию, благодаря чему теперь строит еще больше и еще быстрее, внося посильный вклад в реализацию приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и решая конкретные жилищные вопросы приморцев.