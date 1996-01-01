Жилье в глубинке перспективнее столичного

Итоги сентября окончательно подтвердили факт завершения некоторого застоя на московском рынке недвижимости. Активность покупателей вернулась в нормальное русло, а ценовые показатели пусть и незначительно, но вновь поползли вверх.

Как пишут "Новые известия", стоимость московского жилья снова начала расти. За последнюю неделю 1 кв. м подорожал в среднем на $20. Специалисты связывают это в первую очередь с тем, что дешевеет сама американская валюта. Так, за минувший месяц курс доллара по отношению к рублю снизился более чем на 70 копеек.

В регионах же ситуация несколько иная. Безусловно, удешевление американской валюты также влияет на рост цен на жилье, однако это не является определяющим фактором. Темпы снижения курса доллара не сопоставимы со скоростью повышения стоимости квартир.

На сегодняшний день жилье в регионах дорожает в десятки раз быстрее, чем в столице, и специалисты прогнозируют, что этот процесс необратим. Поэтому в скором времени не только столица, но и вся Россия может войти в число мировых лидеров по стоимости квартир. И это при том, что их качество на порядок ниже жилья в других странах.

По оценке руководителя аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олега Репченко, в последнее время Москва перестает быть единственной "точкой притяжения" межрегиональной миграции. Россияне активно передвигаются по стране в поисках более комфортных условий жизни, в число которых непременно входит хорошее жилье.

Не меньшим, чем столица, спросом начинают пользоваться Московская область, Санкт- Петербург и города Красноярского края. Как полагает эксперт, со временем люди станут меньше стремиться в Москву. Вполне возможно, что уже в обозримом будущем у нас, как в США и Европе, спрос на жилье, а следовательно, и цены на него будут распределяться более равномерно.

Все регионы России с точки зрения стоимости жилья делятся сегодня на две категории - прогрессивные и отстающие. К первым относятся Подмосковье, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Уфа, Красноярск, Пермь, Омск и другие города-миллионники. Все остальные города считаются отстающими: там цена за 1 кв. м пока не превышает $1 тыс.

Цены на жилье в большинстве регионов России выросли с начала года на 20-30%. Одним из лидеров квартирного ценообразования является Московская область. "Цены на коттеджи в Подмосковье уже практически сравнялись с московскими. Особенно стремительно в последнее время растет спрос на таунхаусы", - рассказывает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина РАДЧЕНКО. За коттедж площадью 230-250 кв. м с придомовой территорией в 3,5 сотки просят сегодня около $500 тыс. Единственный минус, не позволяющий рассматривать загородный дом как альтернативу московской квартире, - это транспортные проблемы. Также стоит обратить внимание на коттедж Сочи, как на одно из перспективных инвестиционных направлений.