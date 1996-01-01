Такая аренда нужна самому

Еще пару лет тому назад в самых популярных торговых центрах Владивостока арендная плата держалась на уровне $40-50 за 1 кв. м сдаваемой в аренду площади. Сегодня аренда торговых площадей в лидирующем по дороговизне ТЦ "Центральный" составляет уже $100-150 за 1 кв. м. Еще несколько торговых центров в этом же районе города держат уровень платежей в районе $80-100 за 1 кв. м.

Наиболее привлекательным по цене для арендаторов в центральной части города на сегодня является ТЦ "Голубиная падь", где 1 кв. м площади предлагается в диапазоне $25-40. Ну а самое дешевое предложение по городу в целом - это в ТЦ "Зеленый остров" в Первомайском районе, где "квадрат" предлагается за $20 и даже ниже.

Как и стоило ожидать, наиболее высокие ставки аренды - в торговых центрах Фрунзенского и Ленинского районов (по историческому центру) - по $60-120 за 1 кв. м в месяц. В этих же районах на их окраинах в сентябре отмечались ставки аренды в $24-26 за 1 кв. м. Арендные ставки в крупных торговых центрах в Советском районе составляли $40-52 за кв.м, в Первореченском - $32-40 и в Первомайском - $16-32 за кв.м.

Стоит отметить, что дефицита предлагаемых в аренду помещений во многих торговых центрах не наблюдается. Чтобы в этом убедиться, достаточно, например, заглянуть во Владивостокский ГУМ. В его зданиях практически пустуют верхние этажи. Частично они начинают сдаваться под другой "профиль" - мастерские, офисы. При том, что аренда здесь не самая высокая по центру города.

Конечно, для арендатора кроме стоимости "квадрата" важным показателем является размер выручки, которую этот "квадрат" позволяет зарабатывать. В этом отношении "ГУМу" явно не повезло: потоки покупателей в последнее время переместились в другие торговые центры - "Центральный", "Золотой Рог", "Клевер Хаус". Впрочем, отдача "квадрата" по разным группам товаров и по разным торговым центрам - это предмет довольно глубокого маркетингового исследования. К тому же вряд ли арендаторы склонны к откровенности в разговоре о размерах оборота с конкретных арендуемых ими площадей. Хотя такое исследование могло бы более объективно показать и подсказать представителям торгового бизнеса, где во Владивостоке наиболее выгодно торговать в крупных торговых комплексах.

Очень актуальной остается проблема автостоянок при торговых центрах. В ряде случаев они небольшие и не соответствуют статусу ТЦ. Пожалуй, это, в сочетании с отсутствием эскалаторов и туалетов для посетителей, опять же одна из причин снижения популярности у покупателей того же "ГУМа".

Владивосток продолжает оставаться перенасыщенным по количеству торговых площадей на долю обслуживаемого населения. Их сегодня на 1000 жителей города приходится около 500 кв. м, что всего на несколько десятков метров меньше, чем по Москве. Бывшая "советская" градостроительная норма по обеспеченности населения магазинами превышена более чем в 2,1 раза, а по Фрунзенскому району - в 4,2 раза по группам продовольственных товаров и в 4,6 раза - по непродовольственным. Недостаток торговых площадей испытывают лишь городские окраины, но и то по помещениям, специализированным под продажу непродовольственных товаров.

К сожалению, административные и пр. рычаги, которыми городская администрация пытается "урезонить" хаотичную застройку торгового Владивостока, похоже, не дают особого эффекта.

Избыток торговых площадей сдерживает рост арендной платы. Вероятно, арендодатели в ряде случаев вынуждены идти на уступки арендаторам, которые ищут более выгодные для своего бизнеса торговые площади, иногда меняя не только "дислокацию", но и очень оперативно, вплоть до 100%, свой ассортимент.

Казалось бы, строить новые торговые центры сегодня не столь актуально. Однако они строятся, потому что это пока что очень выгодно. Даже если стоимость строительства ТЦ в центре города составляет около $1500-2000 за кв. метр площади, а сдавать в нем помещения можно по $100 в месяц, расходуя по $50 на налоги, услуги коммунальных предприятий и содержание здания, то срок окупаемости здания с начала эксплуатации при полной заполняемости площадей составит всего около 30-40 месяцев, или 2,5-3,5 года.

Конечно, доходность ТЦ на городской периферии ниже, а сроки окупаемости больше, но в целом инвестиции в торговое строительство во Владивостоке все-таки более выгодны, например, чем в жилье, которое после ввода в эксплуатацию также предлагалось бы в аренду. Поэтому масштабы строительства новых крупных и средних торговых центров во Вдадивостоке остаются довольно высокими. В ближайшие два года в городе предполагается ввести еще около 150 тыс. кв. м новых торговых площадей. Это крупные торговые центры на ул. Черемуховой-Запорожской, Постышева (в районе Дома молодежи), на ул. Тобольской и на ул. Русской.

Кроме этого, в противовес неумеренно разросшейся торговой зоне в центре города, продолжается формирование второй по значению и количеству ТЦ зоны в районе 100-летия - Вторая Речка. Здесь, кстати, цена аренды еще относительно низка.

Можно предположить, что после завершения части зданий, строящихся сегодня как ТЦ, они частично или полностью могут быть перепрофилированы. Застройщики уже сейчас, чтобы свести риск от неправильно заложенной специализации здания к минимуму, закладывают в их проекты параметры, которые удобны для многофункционального использования помещений - под офисы, общепит, гостиничные номера и пр. С другой стороны, пока еще остается перспективным строительство крупных и средних торговых центров в спальных районах города.

Кстати, инвесторы-застройщики пока еще редко продают во Владивостоке новые магазины или торговые центры, считая, что лучше их сдавать в аренду, получая при этом постоянный доход. Из сделок подобного рода за последнее время специалисты по недвижимости отмечают как значительную только продажу сети продовольственных супермаркетов за несколько миллионов долларов.

Что же касается перспектив изменения арендной платы, то она, несмотря на избыток площадей, обещает расти и дальше. Сегодня инвесторы нацелены на строительство объектов, которые смогут приносить им в виде арендных платежей не менее $80-100 в месяц за кв. В худшем случае - по $60-80.