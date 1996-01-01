В Кавалерово в программу "Квартира - молодой семье" попал каждый третий претендент

Отдел жизнеобеспечения Кавалеровского района провел перерегистрацию молодых семей - претендентов на участие в краевой целевой программе "Квартира - молодой семье" на 2002-2010 г.

Исключены из списка претендентов шесть семей, в которых один из супругов достиг предельного возраста для участия в программе. Восемь семей исключены из списка, поскольку они уже приобрели жилье за счет собственных средств и средств субсидий, выделенных администрацией края. В итоге на учете в районе остались 22 семьи в возрасте до 30 лет, предоставившие полный пакет документов и желающие участвовать в программе по улучшению жилищных условий.

Муниципальная комиссия по исполнению программы "Квартира - молодой семье" определила участников программы на 2008 г. в количестве 30% от списочного состава претендентов. Для реализации программы в следующем году планируется выделить 1,5 млн руб. из федерального, краевого и местного бюджетов. Этого хватит, чтобы выделить деньги на покупку квартир для 7 молодых семей. Правда, вряд ли им удастся купить приличное жилье: двухкомнатная квартира новой планировки стоит сегодня в Кавалерово от 500 до 900 тыс. руб. Между тем за последние годы ежегодно приобретали квартиры на вторичном рынке жилья за счет полученных субсидий в среднем 3 молодые семьи.