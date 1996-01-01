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Корейские импортеры изучают хабаровский рынок

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Хабаровске прошла презентация Ассоциации корейских импортеров KOIMA, заинтересованных в импорте российских товаров в Республику Корея. В составе южнокорейской делегации - 30 человек, Хабаровский край представлен 43 компаниями.

- В отличие от других бизнес-миссий, которые приезжали в Хабаровский край в поисках рынков сбыта, делегация корейских импортеров намерена изучить возможности по поставке нашей продукции в Корею, - заявил прессе министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ. Кстати, в последний раз корейская бизнес-миссия посещала Хабаровский край в июле этого года.

Как выяснилось в ходе нынешней презентации, Корея заинтересована в поставках запчастей для морских судов и двигателей, продукции химической промышленности, лома черных металлов, рыбопродукции и продуктов питания. В перечень интересов вошло практически все - от морских катеров до обычного речного песка.

- Мы готовы не только покупать товары и сырье, но также инвестировать в добывающую промышленность, - заявила местным СМИ руководитель делегации Нyo Soon Song. И добавила: - А еще мы могли бы создать в Хабаровском крае гольф-клубы.

Александр Левинталь, в свою очередь, подчеркнул, что потенциал сотрудничества между Хабаровским краем и Республикой Корея используется не полностью. Он считает, что необходимо расширить сотрудничество в сфере туризма, образования, деревообработки, а также видит возможность кооперации в судостроении.

Министр также сообщил, что в последнее время несколько крупных южнокорейских компаний интересовались возможностью строительства в крае газохимических производств, в связи с тем, что в Хабаровский край пришел газ с Сахалина и здесь развиваются порты. В тот же день делегация KOIMA отбыла из Хабаровска. Следующими городами в ходе десятидневного бизнес-визита по странам СНГ в планах южнокорейцев значились Москва, Санкт-Петербург, Киев и Алма-Ата.

Досье

Товарооборот между Россией и Республикой Корея в 2006 г. составил $9,8 млрд, доля Хабаровского края - около 5% ($470 млн.), а доля края в экспорте российских товаров в Корею - свыше 10%. Южнокорейские инвестиции в предприятия Хабаровского края за несколько лет составили менее $40 млн, это около 3% всех иностранных инвестиций в крае. Корейская ассоциация импортеров (Korea Importers Association - KOIMA): создана по решению Правительства РК в 1970 г. и является объединением корейских дистрибьюторов и представителей зарубежных производителей и поставщиков. Основная цель - импорт товаров и услуг. Членами KOIMA являются 9163 компании (8154 корейских и 649 зарубежных).
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