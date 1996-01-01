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Несладкий прогноз

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В конце сентября цены на сахар неожиданно подскочили в Калининграде примерно на 20%, причем повышение пришлось как раз на время уборки сахарной свеклы, традиционно чреватое ценовыми скачками. После этого другие регионы также начали выражать беспокойство по этому поводу.

Руководство Союза сахаропроизводителей поспешило успокоить страну, заявив, что причин для подорожания нет и переходящие запасы российского сахара в период уборочной кампании не дают повода для волнений.

Более того, некоторые эксперты прогнозируют даже снижение цены на сахар в целом по стране в связи с высоким урожаем сахарной свеклы.

Но в Приморье сахарная свекла не культивируется уже давно, а завозить ее из других регионов России экономически нецелесообразно, поэтому сырьем для производства служит сахар-сырец, который завозится из-за рубежа. А в конце прошлого месяца Минэкономразвития РФ внесло в правительство предложения по введению сезонной пошлины на сахар-сырец на период с 1 декабря 2007 г. по 31 мая 2008 г. с целью защитить российского производителя сахарной свеклы. Предполагаемый размер пошлины - от $220 до $270 за тонну (в зависимости от мировой цены на сахар) вместо прежних $140.

В компании "ГРАСП" корреспонденту "ЗР" рассказали, что в ожидании новой пошлины многие сахарные заводы закупили значительные объемы сахара-сырца, поэтому сразу же после повышения пошлины ожидать резкого скачка, скорее всего, не стоит. А вот как поведет себя рынок дальше, когда запасы подойдут к концу, предсказать сложно.

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