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"Печнов" нацелился на Приморье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Производитель мясных полуфабрикатов ООО "Компания Печнов" из Хабаровска выходит на приморский рынок.

Решение довольно смелое, ведь почти 70-80% рынка мясопродуктов на рынке Хабаровского края контролируют компании из Приморья, в том числе "Ратимир", "ВИК" и "Надежда-95".

По словам директора хабаровской компании Сергей ПЕЧНОВА, это решение продиктовано тем, что компания довольно уверенно чувствует себя на локальном рынке. "Сегодня наша продукция, а это 57 позиций (пельмени, вареники, зразы, фрикадельки и т. д.), присутствует на полках 700 магазинов Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска-на Амуре. Однако в связи с тем, что мы увеличиваем производство, мы задумались о том, что нужно попробовать прийти в Приморье. Пока мы будем знакомить потребителей со своей продукцией на специализированных выставках и с помощью промоакций. Чтобы минимизировать затраты, будем работать через дистрибьютора", - рассказывает директор компании.

Напомним, что это вторая попытка хабаровских мясопереработчиков зайти в Приморье. До этого компания "Мерилен" также пыталась отвоевать у приморских производителей долю местного рынка. Им это практически удалось, однако в последнее время присутствие продукции этой торговой марки на прилавках приморских магазинов заметно снизилось.

Зато местные производители экспансию в Хабаровский край продолжают. "Мы увеличили ассортимент, который продается в Хабаровском крае и Биробиджане, - утверждает маркетолог компании ООО "Бразерс Груп" (торговая марка "Отец и сыновья") Татьяна ВОЛКОВА. - Это связано с тем, что продажи в этих регионах постоянно увеличиваются". Об увеличении продаж в Хабаровске заявили и в компании "Надежда-95".

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