"Адамас" добрался до Владивостока

Производители ювелирных изделий, развивающие собственную розницу, приступили к освоению Дальнего Востока. Так, крупнейший производитель ювелирных изделий в России ювелирный завод "Адамас" открыл первый фирменный магазин во Владивостоке. До этого фирменные магазины сети появились в Артеме и Южно-Сахалинске.

По мнению экспертов, открытие фирменных розничных магазинов заводов-изготовителей в регионах вполне оправдано. Столичные ювелирные рынки перенасыщены, поэтому московские сети идут в регионы.

"Основная проблема российского ювелирного производства - высокая доля накладных расходов в конечной цене товара, - комментирует ситуацию эксперт. - Ювелирное производство - одна из самых уязвимых отраслей. Срок оборачиваемости товара высокий, следовательно, и возврат вложенных средств тоже не быстрый. Стоимость сырья постоянно растет. По сути, у производства сейчас два пути: либо поднимать цены, либо создавать свой гарантированный рынок сбыта - сеть магазинов". "Адамас", судя по всему, выбрал второй путь. На сегодняшний день уже открыто более 70 фирменных торговых точек в разных городах России.

Однако владивостокский ювелирный рынок хотя и не растет стремительно, все-таки уже достаточно насыщен. По мнению опрошенных "ЗР" ювелирных компаний, появление одного салона, пусть даже от крупнейшего производителя, вряд ли изменит расстановку сил на местном рынке. А вот закрытие мелких розничных точек вполне может спровоцировать.