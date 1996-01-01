Мясо-молочный рост

Положение дел в животноводческой отрасли Приморья, прямо скажем, неоднозначное: с одной стороны, есть очевидные подвижки в лучшую сторону, с другой - говорить о полном выходе из кризиса пока рано.

Итоги реализации аграрного нацпроекта по направлению "Ускоренное развитие животноводства" за истекший период 2007 г. были озвучены в рамках выставки "Приморские продукты питания", которая прошла во Владивостоке на прошлой неделе. Напомним, что животноводческое направление нацпроекта предусматривает две основных формы поддержки: первая - поставка по системе федерального лизинга племенного скота, техники и оборудования для животноводства, вторая - предоставление долгосрочных (до 8 лет) кредитов на строительство и модернизацию животноводческих комплексов.

В этом году в Приморском крае к реализации уже принято 10 проектов. В частности, в Спасском районе ведется строительство свиноводческого комплекса на 7500 голов (ООО "Зеленодольское"), планируется создание мега-фермы на 1200 голов крупного рогатого скота (на базе ООО "Новосельское"). Крупный проект по реконструкции птицеводческого производства осуществляет "Михайловский бройлер", который к 2010 г. планирует выйти на показатели 32 тыс. т мяса птицы в год. Кроме того, компания "Ратимир" собирается реанимировать свинокомплекс "Тихоокеанский" на 24-30 тыс. голов.

Отметим, что крупные проекты запускаются вовсе не для "галочки", не с целью произвести впечатление огромными цифрами. Мировой опыт показывает, что в современных условиях наиболее эффективным является именно крупное товарное сельхозпроизводство, поскольку такие предприятия могут позволить себе использовать современные технологии, устанавливать сложное дорогостоящее оборудование и добиваются высокой производительности труда.

Каковы же результаты? За 8 месяцев 2007 г. (с января по август) производство молока на приморских сельхозпредприятиях выросло на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, яиц - на 25,6%, мяса - на 18% (в основном этот прирост обеспечивается за счет свинины и мяса птицы).

Но для того чтобы обеспечить устойчивый рост в животноводстве, недостаточно просто увеличить производство - необходимо найти пути реализации продукции. Больше всего вопросов возникает по свинине, тем более что поголовье растет высокими темпами (за 8 месяцев 2007 г. рост составил 49,6% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г.). "Парной свининой рынок мы уже обеспечили, учитывая потребности и покупательную способность населения, - отмечает Юрий ЧЕРКАШИН, начальник управления анализа, прогнозирования и целевых программ АПК департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края. - Сегодня Приморье испытывает недостаток мощностей для переработки произведенного мяса. Есть и еще один нюанс: на переработку принимается мясо с четко заданными параметрами".

Главная проблема, с которой сталкиваются животноводы не только в нашем регионе, но и по всей России, - слишком высокая жирность свинины. Кроме технологии выращивания скота, здесь важны и племенные качества животного. В следующем году одно из свиноводческих хозяйств Приморья планирует завезти племенных свиноматок из Южной Кореи, что позволит улучшить качество мяса.

Что касается молочного животноводства, здесь тоже есть проблемы, хотя можно найти и повод для оптимизма. "В качестве положительной тенденции можно отметить рост продуктивности КРС, - говорит Денис БОЧКАРЕВ, главный специалист отдела животноводства краевого сельхоздепартамента. - В 2006 г. самые большие надои в Приморье продемонстрировал СХПК "Краснореченский" - более 4400 кг на фуражную корову. Уже по итогам 9 месяцев мы видим, что в 2007 г. эта цифра будет превышена. К примеру, в крестьянском хозяйстве "Исток" только с января по сентябрь было получено 4337 кг на фуражную корову. Особый вклад в общий рост продуктивности вносят племенные животные, завезенные в прошлом году из Австралии".

При этом процесс адаптации австралийских буренок еще не завершен и в будущем от них ожидают еще больших результатов (кстати, наиболее высокопродуктивными считаются лактации с третьей по пятую, а сейчас мы имеем дело только с первой). Один из самых сложных вопросов, с которыми столкнулись приморские животноводы, - осеменение австралийского скота, среди главных причин специалисты называют стресс, перенесенный животными, смену климата и кормовой базы. Чтобы помочь сельхозпроизводителям преодолеть возникшие трудности, краевой сельхоздепартамент создал специальную рабочую группу, которая готова оказать поддержку непосредственно на местах.

Если говорить о поголовье КРС, в этом вопросе динамика пока неблагоприятная, что, впрочем, неудивительно: в отличие от таких скороспелых отраслей, как свиноводство и птицеводство, здесь финансовые вложения не могут дать быстрых результатов, поэтому и интерес к выращиванию КРС среди сельхозпроизводителей не так высок. "В этой ситуации выход один - стимулировать животноводов, субсидируя часть затрат на содержание скота, и создавать условия для реализации полученной продукции, - считает Юрий Черкашин. - Сегодня мы уделяем большое внимание созданию перерабатывающих кооперативов, которые могли бы закупать молоко у населения и самостоятельно заниматься его переработкой".

Тенденции на мировом рынке продовольствия таковы, что помощь нашим крестьянам может прийти с самой неожиданной стороны. Рост цен на сухое молоко приводит к тому, что приморские молокозаводы начинают проявлять повышенный интерес к местной сельхозпродукции, кое-кто даже обращается в краевую администрацию с просьбой содействовать в организации пунктов по закупке молока у населения. Если молоко будет дорожать, значит, можно надеяться, что будет расти и рентабельность, и интерес сельхозпроизводителей к отрасли.