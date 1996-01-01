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Не каждая киска готова кушать "Вискас"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Желание выделиться за счет последней модели "BMW" или старинных статуэток сменяется не менее модной тенденцией - покупать дорогих кошек. Элитная Мурка - лицо дома, красивая и ухоженная, она всем своим видом демонстрирует благополучие хозяев. Чтобы узнать, сколько стоит влиться в круг заводчиков, мы обратились к хозяйке кошачьего питомника "Elven Pride Cattery" Елене СМУРОВОЙ.

По ее словам, самыми популярными породами сегодня являются сфинксы, ориенталы и мейн-куны. Ориентал - "маленькая пантера", изящная мускулистая кошка восточного типа. Живая и общительная, терпеливо относится к детям. Страна происхождения: Таиланд. Мейн-Кун - "домашняя рысь", достигает 20 кг веса. Характер нежный, очень привязчива к хозяину. Страна происхождения: США. Канадский сфинкс - отличительная особенность - врожденная голость, инопланетная внешность. Температура тела достигает 41 С. Очень умная и доброжелательная кошка. Страна происхождения: Канада.

"Эти породы кошек не зря пользуются повышенной популярностью, - утверждает хозяйка питомника. - Они более чем оригинальны внешне и социально адаптированы. Что же касается ценовой политики, то это дорогое развлечение. Котенок обойдется не менее $1000 плюс расходы на перелет из США или Канады. Видимо, поэтому спрос на этих животных невелик".

Есть еще одна особенность в уходе за этими животными. Наличие "породы" - это последующие расходы на долгие годы. Элитных кошек, например, нельзя кормить "Вискасом" или "Китекэтом", нельзя мыть шампунем за 30 руб. Вдобавок у хозяев появляется необходимость посещать выставки. Таким образом, складывается следующая картина: на прокорм одной особи уходит в среднем 5000-6000 руб. в месяц плюс специальная косметика - около 1000 руб. и посещение ветеринара - от 500 до 3000 руб. в месяц. К тому же не стоит забывать про дополнительные расходы, если питомец заболеет или вам необходимо уехать (цена гостиницы для животных доходит до 1000 рублей в сутки). Выставка - также мероприятие платное - 1500-2000 руб. за участие и от 2000 руб. за услуги парикмахера. Впрочем, хозяева в один голос утверждают, что время, проведенное с мурлыкающим существом, окупает все расходы сполна.

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