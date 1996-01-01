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У вас есть ноутбук? Тогда Wi-Fi идет к вам!
Если вы цените свободу и считаете деньги, если вы студент и завтра вам нужно сдать три реферата, выбирайте подходящий хот-спот и с ноутбуком отправляйтесь туда.
Беспроводной Интернет
Казалось бы, еще недавно "выделенка" (дополнительная телефонная линия для выхода в Паутину) - мечта любого офиса. И вот вам, пожалуйста, беспроводной доступ к Интернету - Wi-Fi. Встроенный модуль и адаптер в ноутбук, карманный компьютер, смартфон требуют только ближайшего хот-спота.
Первоначально технология Wi-Fi разрабатывалась для недорогого и быстрого объединения компьютеров в сети, как некий аналог LAN, только в беспроводном варианте (соответственно, WLAN). Базовая версия была создана в 1997 году. А дальше появились многочисленные редакции, и на первый план сегодня выдвинулась возможность беспроводного доступа в интернет. По оценкам экспертов, именно это и обеспечило столь широкую популярность и интенсивное развитие Wi-Fi в последние годы.
В чем "фишка" Wi-Fi? В различных местах имеются беспроводные точки доступа (так называемые хот-споты), которые играют роль сетевых концентраторов. Разумеется, они тем или иным способом подключены к кабелю, ведущему в мировую Паутину. Вам достаточно со своим ноутбуком или другим устройством, оснащенным модулем Wi-Fi, находиться в радиусе действия точки доступа. Новый рекорд Wi-Fi - 304 км. Просто и удобно. Согласно оценкам экспертов, каждые три с половиной секунды в мире появляется новый хот-спот. Российский рынок беспроводного доступа в Интернет также вступил в стадию активного развития.
Досье2007 г. ознаменован в России взрывным ростом количества точек беспроводного доступа по технологии Wi-Fi: количество публичных хот-спотов превысило 7000 (в 10 с лишним раз больше чем в 2006 г. и почти в 6 раз больше, чем прогнозировали аналитики).
Хот-споты обычно размещают в ресторанах, гостиницах и вокзалах. Эксперты считают, что не следует зацикливаться на шаблонных решениях, - в каждом городе найдется место, не относящееся к общепиту, обслуживанию туристов или бизнес-путешественников и тем не менее вполне пригодное для развертывания зоны Wi-Fi. Хот-споты возникают там, где есть возможность собрать много ноутбуков в одном месте, поэтому библиотеки и вузы сегодня - перспективные площадки для Wi-Fi.
Инструкция для "чайников"
Как установить беспроводное соединение с Интернетом? Во-первых, приобретите карту доступа к сети Интернет того провайдера, который поддерживает Wi-Fi в этом месте (во Владивостоке - это "Примлинк", "Дальсвязь" или НТК). Во-вторых, установите связь, чтобы сетевые устройства ноутбука и точка доступа к Интернету Wi-Fi "опознали" друг друга автоматически. В-третьих, зарегистрируйтесь (запустите Internet Explorer, окно регистрации появится автоматически). Введите логин и пароль, которые нанесены под защитной полосой на карте доступа.
Цена вопроса невелика: карта "Примлинк" (30 мин - 70 руб.,120 мин - 40 руб.,300 мин - 600 руб.), карта "Дальсвязи" (1 час - 80 руб.,2 часа - 160 руб.,5 часов - 370 руб.,11 часов - 750 руб.), НТК - 200 руб стоит скачать 100 МВ.
Точки беспроводного доступа в Интернет во Владивостоке:
Администрация края, ул. Светланская,22, 08.00 - 17.00
Гостиница "Приморье", ул. Посьетская,20, круглосуточно
Гостиница "Ренессанс"+бизнес-центр, ул. Суханова,3, круглосуточно
Отель "Гавань", Крыгина, 3, круглосуточно
Отель "Хендэ", Семеновская, 29, круглосуточно
ККК "Океан", ул. Набережная,3, 9.00 - 01.00
КК "FESCO-hall",ул. Верхнепортовая,2, 09.00-21.00
Кафе "Папарацци", ул. Фокина,3, 09.00-24.00
Кафе "Rock's Coctail", ул. Светланская,7, 12.00-03.00
Кафе "Престиж", ул. Светланская,7, 12.00-02.00
Кафе "Simpson's food", пр-т Океанский,117, 09.00-24.00
Кафе-клуб "Infinity", ул. Фокина,12, 17.00-03.00
Клуб "Yellow submarine", ул. Набережная,9/1, круглосуточно
Клуб "Zabriskie Point", ул. Набережная,9/1, круглосуточно
Пивной ресторан "Гутовъ", ул. Посьетская,23, 12.00-24.00
Пиццерия "Пицца-М", ул. Посьетская,20, круглосуточно
Ресторан "People's" ("Арбат"), ул. Фокина,3, круглосуточно
Ресторан "Порто-Франко", ул. Светланская,13, 12.00-03.00
Ресторан "Пустота", ул. Фокина,3, круглосуточно
Ресторан "Пузата Хата", ул. Комсомольская,13, 12.00-24.00
Аэропорт "Владивосток", (Артем) ул. Портовая,41
ТГЭУ, пр-т Океанский,19, круглосуточно
Кафе "3t" ул. Семеновская,32, круглосуточно
Бар-бильярдная "Палладиум", ул. Светланская,56, круглосуточно
Ресторан "Бомбей", ул. Фонтанная,15, круглосуточно
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