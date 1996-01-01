Дефицита картошки не ожидается

- Уродилась ли в этом году в Приморье картошка и по какой цене ее будут продавать зимой?

Уборка картофеля еще не завершилась, но уже сейчас можно сказать, что урожайность в этом году выше, чем в прошлом. Дефицита точно не будет. А вот цену спрогнозировать сложно, ведь она зависит не только от того, какой урожай соберут в Приморье, но и от того, в каких объемах будет завозиться картофель из-за рубежа. Сегодня на рынках Владивостока цены на картофель колеблются в основном в пределах 10-15 руб. и, судя по всему, резкого снижения цены ожидать не стоит. Себестоимость производства растет из года в год: повышаются цены на ГСМ, дорожают средства защиты растений, посадочный материал, минеральные удобрения, картофелепосадочная и уборочная техника и пр. 2007 год не стал исключением.