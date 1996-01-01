По-мороженому?

- Последнее время мороженое стало каким-то невкусным. Говорят, что из-за подорожания молокопродуктов в рецептуру стали добавлять больше сои. Так ли это? И почему подорожали все сорта?

- В некоторые сорта соя действительно добавляется для снижения себестоимости производства. Во Владивостоке цена 100 гр. мороженого доходит до 25 руб. Однако, по словам руководства Владивостокской фабрики мороженого, в общем объеме производства процент мороженого с соей незначительный. Что касается повышения цен на сладкое лакомство - причиной тому не только увеличение стоимости молока не менее чем на 15% и других ингредиентов (сахара, шоколада). Имеют значение железнодорожные тарифы и (из-за удаленности сырьевых баз) стоимость горючего.

Факт общего подорожания объясняется летним ажиотажем на сладкое лакомство. Цены в летний период всегда растут и, как показывает практика, осенью не думают снижаться. Торговая наценка составляет 30-50%.