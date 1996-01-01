Неправильный арбуз

Недавно купили на рынке арбуз, продавец уверял нас, что местный, приморский, экологически чистый. Принесли этот арбуз домой, разрезали - а он выглядит, как будто искусственный, с каким-то фиолетовым оттенком. Интересно, кто-то следит за качеством, проверяет товар на наличие химикатов и других вредных веществ?

Разумеется, контрольные мероприятия проходят регулярно, особенно в течение "арбузного" сезона. Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, с 1 августа по 24 сентября были проведены внеплановые проверки на 115 объектах розничной торговли, где реализуются бахчевые культуры. В результате составлено 33 протокола об административном правонарушении, наложено штрафов на общую сумму 30600 руб., забраковано 7 партий бахчевых культур объемом около 580 кг.

Среди основных нарушений - отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, нарушение условий реализации бахчевых культур, нарушение права потребителя на получение необходимой информации о реализуемом товаре, отсутствие у продавца личной медицинской книжки и санитарной одежды, реализация продукции с явными признаками порчи и пр. Лабораторные испытания показали, что 10 образцов (3 из Уссурийска, 3 из Пограничного и по одному - из Владивостока, Лесозаводска, Лучегорска и Тернея), не соответствуют гигиеническим нормативам по содержанию нитратов, причем среди них есть дыни и арбузы, произведенные и в Китае, и в Узбекистане, и в Приморском крае (колхоз "Червонная заря" в Спасском районе).

О том, что арбуз "перекормлен" нитратами, говорят следующие признаки:

- интенсивно красный цвет с небольшим фиолетовым оттенком;

- волокна, что идут от сердцевины к корочке, у здорового арбуза белые, темно-белые, но ни в коем случае не желтые (от яркого до темного оттенков);

- у настоящего арбуза срез искрится крупинками, а у фальшивого поверхность гладкая, глянцевая;

- кусочек мякоти арбуза нужно растереть в стакане с водой. Если арбуз хороший, вода просто помутнеет. Если нет - станет красной или розовой.