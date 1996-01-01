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Профессионал-отделочник сегодня передается заказчиками из "рук в руки"
То, что раньше называлось отделочными и внутренними строительными работами, сегодня именуется "ремонтом". Хотя это слово странно звучит в применении к новострою: дом только введен, и на тебе - требуется ремонт.
В советском прошлом отделочные работы считались мало престижными, не требующими высокой квалификации и соответственно оплата за них была копеечной. Поэтому часто завершали работу привлеченные, которые и давали соответствующее качество новым объектам на завершающем этапе.
Сегодня ситуация резко изменилась. Отделка помещений ведется новыми материалами и с применением новейших технологий, что требует от специалистов приличных знаний и умения. Резко выросли требования заказчиков и клиентов. Теперь настоящий ремонтник ценится высоко и передается заказчиками из "рук в руки".
Что касается иностранцев, которые несколько лет тому назад потеснили с этого сегмента рынка строительных услуг старожилов, то сегодня китайские и корейские строители работают уже не по демпинговым расценкам, а на уровне "среднерыночных". То есть они уже не конкуренты, а партнеры. Соответственно, учитывая качество работ, заказчики стараются пользоваться их услугами реже, а на объекты, где требуется более высокий уровень мастерства, стараются приглашать местных мастеров.
Стоит отметить, что рынок постепенно растет в объемах. Это стимулирует рост новостроя, отмечаемый регистраторами небольшой рост сделок на вторичном рынке жилья и растущая потребность текущего ремонта в ускоренно ветшающем городском фонде. Впрочем, наличие на этом рынке множества мелких фирм и отдельных мастеров, высокая конкуренция между ними сдерживают расценки на разные виды внутренних работ на уровне 5-10% в год, едва поспевая за темпами инфляции и ценами на материалы. Лишь на работы с инновационной составляющей (новая технология или материалы) годовой рост "тарифа" может составить около 20-30%.
Работы по большому заказу, как правило, оплачиваются на 10-20% дешевле. При этом специалисты подсказывают, что за "ремонтниками" надо посматривать, чтобы они не перерасходовали и не разворовывали материалы. Щедрый расход может не только "бить по карману", но и ухудшать качество услуги.
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