4/5 российской электронной почты - спам

Доля спама в общем объеме почты в Рунете в I полугодии 2007 г. составляла 70-80%.Такие данные приводятся в аналитическом исследовании разработчика антивирусных программ для компьютеров "Лаборатория Касперского".

Минимальное значение доли спама - 62,9% - было зафиксировано 27 апреля, максимальное - 86% - 11 февраля и 28 мая. Причиной такой равномерности аналитики называют нарастающую криминализацию спама. Лидером рассылок по тематической направленности является спам "Медикаменты; товары и услуги для здоровья" - 17,3%.

Наибольшую часть подобного спама составляет англоязычная реклама дешевых медикаментов (виагра, циалис). Доля "медицинского" спама к концу полугодия 2007г. почти удвоилась с 11,5% в январе до 21,4% в июне.

По мнению экспертов, во II полугодии 2007 г. продолжится совершенствование спамерами графических технологий в рассылке спама. Вместе с тем они попытаются исследовать и опробовать и другие технологии. Возможно возрождение старых технологий.