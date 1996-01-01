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Неужели дождались овощного изобилия?
В Приморье продолжается уборочная кампания, и хотя во многих районах края погода не слишком благоприятствует сельхозработам, урожай ожидается на уровне прошлого года, а по ряду позиций даже выше. Но есть и еще одна проблема: реализовать то, что выращено с таким трудом.
Уборка ранних зерновых (пшеница, ячмень, овес) в Приморье уже завершилась. В 2007 г. под эти культуры было занято около 77,3 тыс. га, а в 2006 г. - 74,6 тыс. га, а значит, можно говорить о небольшом приросте площадей. По данным краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, урожай ранних зерновых оценивается в 118 тыс. т, что тоже выше уровня прошлого года (отметим, что более 40% от этой цифры приходится на долю пшеницы). Вместе с тем урожайность в этом году составила порядка 15,3 ц/га, в 2006 г. этот показатель был чуть больше - 15,6 ц/га, главная причина кроется в погодных условиях. Весна и лето для приморских растениеводческих хозяйств сложились не очень удачно, да и сама уборочная кампания 2007 г. началась с опозданием из-за дождей.
В настоящий момент идет уборка гречихи, здесь тоже имеет место увеличение площадей (7,7 тыс. га вместо прошлогодних 6,8 тыс. га) и небольшое снижение урожайности. Кроме того, на повестке дня - картофель и овощи. По данным на конец сентября, овощей в сельхозпредприятиях края было собрано почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году (огурцы, помидоры, ранняя капуста и пр.)
Уборка картофеля в этом году идет медленнее, поскольку в ряде районов погодные условия не способствуют сельхозработам, но урожайность в сезоне-2007, несомненно, выше (на середину прошлой недели в сельхозпредприятиях с площади 1,25 тыс. га было собрано 16,5 тыс. т, на ту же дату 2006 г. - с площади 1,32 тыс. га - 13,7 тыс. т).
По предварительным оценкам, в этом году приморские сельхозпроизводители смогут закрыть потребности края в картофеле, хотя импортный продукт все равно будет присутствовать на рынке. Отметим, что традиционно большую часть картофеля в Приморье дают частные хозяйства (там его выращивают на площади 45-50 тыс. га против 3-4 тыс. га в сельхозпредприятиях).
Продолжается и кормозаготовительная кампания, причем по силосу и сенажу пока фиксируется отставание по сравнению с уровнем 2006 г., а вот план по сену уже перевыполнен примерно на 20%. Посев озимых культур тоже идет опережающими темпами.
Уборка сои еще не началась - сельхозпроизводители ждут первых морозов. Посевные площади на уровне прошлого года, и по урожайности прогнозы неплохие, лишь бы погода не подвела, говорят в комитете по продовольственной политике и природопользованию краевого Законодательного собрания. В Приморье соя по-прежнему входит в число приоритетных сельскохозяйственных культур, но в последние годы были отмечены серьезные проблемы с реализацией, и в этом сезоне их вряд ли удастся избежать.
Крупные предприятия, закупающие сою, зачастую устанавливают приемочные цены на уровне себестоимости или даже ниже, фактически лишая сельхозпроизводителя прибыли, а адекватных механизмов госрегулирования до сих пор не выработано. Конечно, в Приморье присутствует определенная поддержка со стороны краевого бюджета (речь идет о субсидировании производства сои), но она не в состоянии охватить всех производителей. Некоторые хозяйства стараются придержать сою до весны в надежде продать подороже и активно занимаются поиском рынков сбыта, но это могут себе позволить только те, у кого есть оборотные средства.
Если же говорить о предприятиях, которые заключают договора с Госпродагентством и берут товарные кредиты по весне на условиях расчета урожаем после окончания сельскохозяйственного сезона, то часто они вынуждены соглашаться на любую цену: график поджимает, надо срочно отдавать долги, иначе в следующем году есть риск остаться без кредита.
Еще один негативный фактор для сельхозпроизводителя - крупные поставки импортной сои, завозимой в Россию по демпинговым ценам: они серьезно влияют на процесс ценообразования. О необходимости установления квот на ввоз тех видов сельхозпродукции, которые производятся на территории России, говорят уже давно, тем более что такие законы есть во многих развитых странах. Вот только руки у федеральных властей не доходят - видимо, у них есть проблемы поважнее, чем продовольственная безопасность и поддержка отечественного сельхозпроизводителя.
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