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Хабаровскую водку любят за пределами края
Ситуацию в алкогольной отрасли Хабаровского края рассмотрели на заседании коллегии министерства пищевой промышленности и потребительского рынка края.
Как сообщает "Восток-Медиа" со ссылкой на пресс-центр правительства края, по данным первого заместителя министра - начальника управления пищевой промышленности края Алексея НОВИКОВА, с начала года в крае произведено 740,3 тысячи дал водки и ликероводочных изделий. Расширяется география поставок местного алкоголя. За пределами края реализовано 42,9 тысячи дал, что в 2,3 раза больше, чем в первом полугодии 2006 г. Освоено 13 новых наименований алкогольной продукции. С учетом конъюнктуры рынка на предприятиях создаются службы маркетинга, осваиваются новые технологии по продвижению выпускаемой алкогольной продукции.
Однако в отрасли существует ряд проблем, которые отрицательно сказываются на реализации и производстве алкоголя в крае. Местные производители недостаточно используют возможности оптовой и розничной торговли. По итогам 2006 г. доля производства водки и ликероводочных изделий в крае от общего объема российского производства составила всего 1%. Коллегия министерства рекомендовала управлению пищевой промышленности оказывать содействие предприятиям отрасли в работе по техническому перевооружению производства, снижению себестоимости и повышению качества выпускаемой алкогольной продукции.
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