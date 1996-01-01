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Местные буренки не смогут сдержать рост цен на сухое молоко
В Приморье, по оценкам аналитиков, цены на молочную продукцию возрастут уже в ближайшее время. По словам руководителя по внешним связям по Сибири и Дальнему Востоку компании "Вимм Билль Данн" Антона КАЛТЫГИНА, их заводы по стране уже подняли цены на свою продукцию на 10-12%.
"Рост цен, скорее всего, на этом не закончится. Все дело в том, что производители молочной продукции ощущают острую нехватку сухого молока, - комментирует ситуацию Антон Калтыгин. - Страны-производители этого продукта, например Австралия и Новая Зеландия, просто не в состоянии закрыть потребности производителей молочных продуктов из разных стран. Образовался дефицит сухого молока, который привел к росту цен на биржах. Правда, некоторые российские предприятия уже сориентировались и стали производить сухое молоко, хотя раньше этим не занимались".
Для Приморского края этот кризис также может иметь печальные последствия. Практически все молокозаводы Приморья в осенне-зимний период переходят на производство молочной продукции из сухого молока - натурального сырья для них не хватает даже в летний период, когда удои значительно выше.
"Натурального сырья приморским производителям всегда не хватало. Поэтому все заводы большую часть года работают на сухом молоке, - рассказывает начальник отдела снабжения ОАО "Уссурийский молочный комбинат" Лариса СТЕПУРА. - Но цены на сухое молоко поднялись почти в два раза. Если в прошлом году мы закупали сухое молоко по 60-70 руб. за кг, то в это году наши поставщики из Белоруссии подняли цену до 130 руб. И это не предел. В итоге мы не сумели сделать запасы сырья хотя бы на 3-4 месяца, как это было в прошлые годы. Предприятиям отрасли не хватает оборотных средств, ведь продажи продукции в два раза не выросли. Сегодня у нас месячный запас сухого молока. И есть опасения, что эта закупочная цена через месяц может увеличиться. Поэтому подъем цен неизбежен. Ведь, по оценкам, уже вскоре пачка масла в 200-250 грамм будет стоить более 50 руб."
В общем ситуация для производителей достаточно критическая и, самое главное, неожиданная. Никто из экспертов подобного развития ситуации не предполагал. Не исключено, что вслед за молочниками поднимут цены на свою продукцию и производители мороженого, ведь большинство из них также работают на сухом молоке.
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