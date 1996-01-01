Дебютный выкат Superjet 100

26 сентября Sukhoi Superjet 100 увидел свет. Первый готовый самолет в Комсомольске продемонстрировали не только высоким чиновникам из Москвы, но и потенциальным заказчикам. Дальневосточные авиастроители этого момента ждали 6 лет.

Sukhoi Superjet 100 должен заменить устаревшие самолеты семейств Ту-134 и Ту-154 на внутрироссийских ближне- и среднемагистральных маршрутах до 5 тыс. км. И составить достойную конкуренцию реактивным региональным лайнерам зарубежных фирм Embraer и Bombardier.

Планер самолета, который показали публике, к летным испытаниям готов. Однако встанет он на крыло не раньше, чем через два месяца. Только после того как завершатся статические испытания другого образца в Центральном аэрогидродинамическом институте в Жуковском и испытания систем и их интеграции на стендах поставщиков и компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС).

Как сообщил генеральный директор компании "Сухой" Михаил ПОГОСЯН, сейчас в производстве находится шесть опытных образцов Sukhoi Superjet 100, включая первый демонстрационный. Планируется, что в 2008 году КнААПО соберет девять самолетов, в 2009 году - 30, а в 2010 - 60. Затем ежегодный выпуск составит 70 машин.

Sukhoi Superjet 100 - первый в России проект авиастроения, реализуемый российской компанией в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами. Интерьер самолета разработан американской компанией B/E Aerospace. Двигатели произведены совместным предприятием, куда входит Snecma Moteurs, подразделение французской компании Safran SA. Boeing консультирует "Сухой" в области технологии, обучения технических специалистов и послепродажного обслуживания. А фирма Superjet International, созданная ГСС совместно с итальянской компанией Alenia Aeronautica, будет продвигать самолеты в Европе.

Из российских предприятий, кроме КнААПО, где производят фюзеляж и обеспечивают общую сборку, в производстве Sukhoi Superjet 100 участвуют НАПО (головная и хвостовая секции и отсек вспомогательной силовой установки), и ВАСО (все навесные системы из композиционных материалов - закрылки, элероны, спойлеры и т.д.).

В настоящий момент ГСС имеет 73 твердых заказа и 39 опционов на Sukhoi Superjet 100. Первый заказчик самолета - "Аэрофлот", подписавший контракт на 30 машин и опцион еще на 15, получит первый лайнер в конце 2008 года. Среди других клиентов ГСС - "Финансовая лизинговая компания" (10 самолетов), "Эйр Юнион" (15 и опцион еще на 10), "Дальавиа" (6 и опцион на 4), "ИтАли" (10 и опцион на 10), "Армавиа" (2 самолета).

Емкость рынка региональных самолетов до 2024 года в компании "Сухой" оценивают в 5700 единиц. И планируют, что 800 из них придется на самолеты семейства Sukhoi Superjet 100, около 300 из которых будет поставлено в Россию и страны СНГ, остальные 500 - в страны дальнего зарубежья.

По каталогу цена лайнера Sukhoi Superjet 100 на 95 мест составляет $28 млн, бизнес-версия будет стоить около $40 млн. Кроме 95-местных самолетов, компания "Сухой" намерена выпустить самолеты на 75 и 115 мест. Лайнеры на 75 мест предположительно поступят на рынок уже в 2010 году. Помимо этого, до конца года, со слов Дмитрия МАЦЕНОВА, старшего вице-президента по стратегическому развитию компании ГСС, будет принято решение о выпуске самолета на 130 мест.

Общая стоимость программы создания семейства региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 оценивается экспертами в $920 млн. Около 115 млн евро компания "Сухой" вложит в техническое перевооружение российских авиастроительных предприятий, участвующих в проекте. Около 50 млн евро уже освоены. Средства пошли на создание современного инженерного центра и закупку производственного оборудования, в результате чего стало возможно производство на КнААПО опытных образцов.