Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дебютный выкат Superjet 100
26 сентября Sukhoi Superjet 100 увидел свет. Первый готовый самолет в Комсомольске продемонстрировали не только высоким чиновникам из Москвы, но и потенциальным заказчикам. Дальневосточные авиастроители этого момента ждали 6 лет.
Sukhoi Superjet 100 должен заменить устаревшие самолеты семейств Ту-134 и Ту-154 на внутрироссийских ближне- и среднемагистральных маршрутах до 5 тыс. км. И составить достойную конкуренцию реактивным региональным лайнерам зарубежных фирм Embraer и Bombardier.
Планер самолета, который показали публике, к летным испытаниям готов. Однако встанет он на крыло не раньше, чем через два месяца. Только после того как завершатся статические испытания другого образца в Центральном аэрогидродинамическом институте в Жуковском и испытания систем и их интеграции на стендах поставщиков и компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС).
Как сообщил генеральный директор компании "Сухой" Михаил ПОГОСЯН, сейчас в производстве находится шесть опытных образцов Sukhoi Superjet 100, включая первый демонстрационный. Планируется, что в 2008 году КнААПО соберет девять самолетов, в 2009 году - 30, а в 2010 - 60. Затем ежегодный выпуск составит 70 машин.
Sukhoi Superjet 100 - первый в России проект авиастроения, реализуемый российской компанией в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами. Интерьер самолета разработан американской компанией B/E Aerospace. Двигатели произведены совместным предприятием, куда входит Snecma Moteurs, подразделение французской компании Safran SA. Boeing консультирует "Сухой" в области технологии, обучения технических специалистов и послепродажного обслуживания. А фирма Superjet International, созданная ГСС совместно с итальянской компанией Alenia Aeronautica, будет продвигать самолеты в Европе.
Из российских предприятий, кроме КнААПО, где производят фюзеляж и обеспечивают общую сборку, в производстве Sukhoi Superjet 100 участвуют НАПО (головная и хвостовая секции и отсек вспомогательной силовой установки), и ВАСО (все навесные системы из композиционных материалов - закрылки, элероны, спойлеры и т.д.).
В настоящий момент ГСС имеет 73 твердых заказа и 39 опционов на Sukhoi Superjet 100. Первый заказчик самолета - "Аэрофлот", подписавший контракт на 30 машин и опцион еще на 15, получит первый лайнер в конце 2008 года. Среди других клиентов ГСС - "Финансовая лизинговая компания" (10 самолетов), "Эйр Юнион" (15 и опцион еще на 10), "Дальавиа" (6 и опцион на 4), "ИтАли" (10 и опцион на 10), "Армавиа" (2 самолета).
Емкость рынка региональных самолетов до 2024 года в компании "Сухой" оценивают в 5700 единиц. И планируют, что 800 из них придется на самолеты семейства Sukhoi Superjet 100, около 300 из которых будет поставлено в Россию и страны СНГ, остальные 500 - в страны дальнего зарубежья.
По каталогу цена лайнера Sukhoi Superjet 100 на 95 мест составляет $28 млн, бизнес-версия будет стоить около $40 млн. Кроме 95-местных самолетов, компания "Сухой" намерена выпустить самолеты на 75 и 115 мест. Лайнеры на 75 мест предположительно поступят на рынок уже в 2010 году. Помимо этого, до конца года, со слов Дмитрия МАЦЕНОВА, старшего вице-президента по стратегическому развитию компании ГСС, будет принято решение о выпуске самолета на 130 мест.
Общая стоимость программы создания семейства региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 оценивается экспертами в $920 млн. Около 115 млн евро компания "Сухой" вложит в техническое перевооружение российских авиастроительных предприятий, участвующих в проекте. Около 50 млн евро уже освоены. Средства пошли на создание современного инженерного центра и закупку производственного оборудования, в результате чего стало возможно производство на КнААПО опытных образцов.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона