Моторные масла KUTTENKEULER - немецкое качество и надежность

Дальневосточный рынок пополнился новым брэндом смазочных материалов - моторные масла KUTTENKEULER (официальный сайт www.kuttenkeuler.de) представляет приморская компания "Ориент Машинери Групп".

Компания "Ориент Машинери Групп" заключила долгосрочный контракт с немецким концерном Kuttenkeuler GmbH на прямые поставки смазочных материалов Кутенкойлер. Компания Kuttenkeuler GmbH ведет свою историю с 1924 г. и на сегодняшний день является динамично развивающимся предприятием-производителем топливной и смазочной продукции с годовым финансовым оборотом более 180 млн евро. Еще в 50-х годах компания начала научно-исследовательскую деятельность по усовершенствованию своей продукции, в результате чего и появились высококачественные моторные масла Kuttenkeuler. Для их производства используется только стопроцентно качественное базовое сырье и современное высокотехнологическое оборудование.

Поставки продукции Kuttenkeuler во Владивосток осуществляются только напрямую из Кельна, минуя традиционные промежуточные склады на территории РФ, что исключает возможность контрафакта.

И теперь по достоинству оценить высокое качество моторных масел Kuttenkeuler смогут приморские автолюбители.

Ассортиментный ряд продукции представлен такими позициями как:

* моторное масло для легковых автомобилей и микроавтобусов;

* моторное масло для большегрузного транспорта и строительной техники;

* трансмиссионное масло для механических и автоматических коробок передач;

* мотоциклетные масла; масла для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением для систем с раздельной и смешанной смазкой;

* индустриальные масла;

* охлаждающие жидкости;

* тормозные жидкости для автомобилей с дисковыми или барабанными тормозными механизмами;

* консистентные смазки.

Все смазочные материалы Kuttenkeuler сертифицированы и имеют допуски согласно показателям основных производителей автомобилей: MB; VOLVO; VW; MAN. Также вся продукция сертифицирована в соответствии с российским законодательством.

Для предприятий, имеющих в своем автопарке большегрузный дизельный транспорт, будет интересна линия продукции специально для такой тяжелой техники. Наример, такие продукты, как Mega Truck SAE 15W-40 и Mega Truck2 SAE 15W-40 с температурой застывания -35С, а также Uni Truck SAE 10W-40 с температурой pастаивания -36С и Uni Truck2 SAE 10W-40 с температурой застывания -39С смогут обеспечить надежную смазку и стабильную работу двигателя любого дизельного автомобиля, вплоть до оборудованных новейшими типами двигателей Euro 4 и Euro 5.

Для СТО, осуществляющих услуги по замене масла и ремонту автомобилей, а также для тех, кто только планирует начать свою деятельность в этой области бизнеса в рамках развития своей дилерской сети, компания "Ориент Машинери Групп" предлагает выгодные программы и схемы сотрудничества. В частности, это особые условия на поставку маслозаправочного оборудования марки Samoa (производства Испания) и другого оборудования для ремонта и сервиса автомобилей, а также профессиональная консультации специалистов компании в области оборудования и применения смазочных материалов Kuttenkeuler.

Уже сейчас продукцию марки Kuttenkeuler можно приобрести и произвести замену масла на станциях техобслуживания автомобилей во Владивостоке - СТО "Ориент Авто" (Снеговая, 3а, тел. 46-32-46) и Артеме - СТО "АвтоМаксимум" (г. Артем, ул. Фрунзе, 54а, тел. (42337) 6-20-20).

По вопросам сотрудничества и приобретения смазочной продукции Kuttenkeuler все желающие могут обратиться в офис компании "Ориент Машинери Групп", который расположен по адресу: г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 57д, тел. (4232) 37-17-17, 37-17-07, e-mail: info@5w40.ru