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В Тибет - дикарем!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Началось все с того, что однажды длинным зимним утром вдруг пришло понимание - терпеть больше нет никаких сил. Сейчас же, немедленно начинаю собираться в Тибет. Следующая неделя ушла на изучение интернет-источников бывалых и поиск ответа на вопрос: "Что такое Тибет не на фотографиях". После чего принято решение ехать в одиночку и обращаться в турфирму лишь за визовой поддержкой, билетами и разрешением на посещение Тибета для иностранцев.

Все остальные вопросы - куда ехать смотреть на достопримечательности, на чем, как общаться с местными, в какие гостиницы заселяться, что из блюд местной кухни можно безбоязненно есть европейцу - выяснились после чтения путеводителя "Lonely Planet. Tibet".

Какую-то сумму денег потребовала экипировка, из-за перепадов температуры в течение суток от 0 до плюс 28 в горах приходиться возить с собой зимний и летний комплект одежды. Своевременная забота об экипировке впоследствии избавила меня от необходимости бегать по outdoor- магазинам Лхасы и покупок варежек непосредственно в первом базовом лагере "Эверест".

Начитавшись рассказов о последствиях горной болезни, решила ехать в Лхасу по железной дороге. Высокогорный участок Голмунд - Лхаса построен только в прошлом году, поезд проходит семь 4000-тысячных и один 5000-тысячный перевал. За двое суток болтовни с попутчиками из Пекина до Лхасы организм успевает как-то адаптироваться к условиям высокогорья.

Визовую поддержку, билеты и разрешение для иностранцев на посещение Тибета делала через владивостокскую компанию "Райтекс". Можно все сделать самостоятельно, но суеты прибавляется в разы.

Итак, расплатившись с таксистом у Западного пекинского вокзала, цепляю рюкзак на спину и иду в зал ожидания поезда T27 "Пекин - Лхаса". События уже происходят, а осознание их запаздывает. Слишком долго хотелось поехать в Тибет. "Мечты надо убивать, пока они не убили меня", - сделала я первый околомистический вывод поездки и протянула билет проводнику. Тибетская железная дорога, начиная от Голмунда, на трети своей протяженности висит в воздухе на сваях, на треть отсыпана по технологии прокладки путей на территории с вечной мерзлотой, а на треть пробита тоннелями.

...Поезд опоздал на семь часов. Три ночи. Лхаса. Беру такси по зверской цене. Утром, едва открыв глаза и осознав, где нахожусь, звоню на родину домой со своего сотового по карте IP-телефонии. Мол, полет нормальный и сейчас пойду смотреть дворец далай-ламы Поталу.

Потала случилась позже. Сначала была найдена забронированная гостиница и перевезены вещи. Потом приличная для завтрака забегаловка в мусульманском квартале. После обойдена вдоль и поперек одна из самых знаменитых торговых площадей в Азии - Бакхор - и автобус, отправляющийся к дворцу Норбулунка. Уже там, в Норбулунке, сидя на каменных ступеньках одного из домов летней резиденции 7-го далай-ламы, я вдруг поняла, что Тибет - это просто. Что все приготовления были важны, но необязательны; что люди здесь дружелюбны и город больше чем наполовину состоит из паломников. Часть из них - европейцы, вооруженные путеводителями и способные ответить по-английски на большинство интересующих собрата-путешественника вопросов.

Ночью в Лхасе пошел дождь. Молнии били по вершинам, щадя город. Еле уговорила себя уснуть. Впереди были запланированные Потала, монастыри Сера, Папабонка и высокогорный Ганден, священное озеро Нам-Тцо и незапланированная пятидневная экскурсия к базовому лагерю "Эверест" через города Гьянцзе и Шигатзе.

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