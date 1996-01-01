Объёмы строительства жилья в Хабаровске собираются удвоить

Объемы строительства жилья должны быть удвоены и доведены до 300 тысяч квадратных метров в год. Об этом заявил на заседании коллегии, посвященной вопросам развития строительного комплекса, мэр краевой столицы Александр СОКОЛОВ, сообщает пресс-службу городской администрации.

В нынешнем году общие объемы городского жилищного строительства за счет всех источников финансирования превысят 170 тысяч квадратных метров, четверть этого количества приходится на муниципальных заказчиков. Однако темпы реализации жилищно-строительной программы в Хабаровске пока отстают от потребностей города.

Мэр считает, что пора начинать строительство так называемого социального жилья, которое люди будут заселять на условиях найма. В таких квартирах особо нуждаются семьи бюджетников, малообеспеченные и ряд льготных категорий граждан.

Муниципалитет также продолжит строительство квартир для переселенцев из ветхого жилищного фонда, хотя субсидирование этой государственной программы из федерального центра давно свернуто. Сейчас готовят к сдаче вторую очередь нового дома для переселенцев в переулке Байкальском.