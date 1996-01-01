Риелтор - профессия публичная

В прошедшей во Владивостоке первой Дальневосточной ярмарке недвижимости принял участие президент-элект Российской гильдии риелторов (РГР) Сергей КАНУХИН, который дал "ЗР" эксклюзивное интервью.

- Сергей Константинович, как вы оцениваете нашу ситуацию на местном рынке жилья?

- Судя по предложению, первичный рынок Владивостока демонстрирует явный рост. На вторичном работает более 300 риелторских компаний, и каждая находит себе место. По данным регистрационной службы края, около 65% общего объема сделок по городу производится при их участии. Во Владивостоке очень высокие цены на жилье, и динамика роста цен на сегодняшний день намного выше, чем в Москве.

- А что касается цен на риелторские услуги?

- Цены определяются местным спросом и предложением, затратами сил и денег, которые влияют на себестоимость работ. Каждая компания находится на разном уровне и сама выстраивает отношения с клиентами. В том числе и по ценам. Рынок риелторских услуг становится прозрачным. Успешной риелторской компанией может быть только та, которая публично заявляет о себе, своем качестве услуг, их наборе, стоимости и пр.

- Есть рекомендуемые цены на услуги агентств?

- Нет. Цены устанавливает рынок. Кстати, на нем цены на услуги риелторов не особо-то и колеблются: 5-6% от стоимости сделки - это мировая практика. И со стороны продавца, и со стороны покупателя. То есть суммарно это 10-12%. Но не везде риелторы имеют возможность брать такие комиссии. Иногда они находятся в тяжелом финансовом положении и просто вынуждены занижать стоимость своей работы. Обычно это делают новички, а крупные компании со стажем держат свои комиссии.

- Есть мнение, что для того, чтобы успешно работать на рынке недвижимости, не обязательно объединяться.

- Риелторам это надо, чтобы получать новые знания, которые нужны для обеспечения развития собственного бизнеса. Обмен опытом у нас всегда воспринимается положительно, и, в общем-то, на него идут, чтобы знать, как обстоят дела у других, и поделиться своими проблемами. В таком обмене нет ничего зазорного. Российской гильдии риелторов только 15 лет, и за это время мы достигли такого уровня, что можем гордо говорить о наших технологиях даже на мировом рынке.

Нами принято решение о создании целой программы, чтобы каждый риелтор, где бы он ни находился, имея доступ к Интернету, мог получать высококачественное специальное образование. Страна большая, и лучшие специалисты-риелторы будут "дистанционно" передавать свои знания, потому что не каждый из них может посетить с лекциями Владивосток или Хабаровск. Кстати, реальных людей, у которых есть что показать и которые готовы поделиться знаниями с другими, не так уж и много. Мы пытаемся создать им возможность, чтобы они могли тиражировать свои знания. Соответственно риелторы везде должны иметь возможность эти знания получать.

- У нас сегодня риелторы активно работают во Владивостоке, более-менее - в Находке и Уссурийске, а в других городах и районах всего по 1-2 агентства, а есть "веси", куда их нога даже еще не ступала. По вашему мнению, есть ли работа для риелтора "на селе", в глубинке?

- Работа для риелтора есть, где имеется право собственности на объекты недвижимости. К сожалению, на селе сегодня не везде на нее правильно оформлены документы. Я лично в практике довольно часто встречал, когда решение о переходе права собственности на "родовое имение" делается по распоряжению местной администрации. Конечно, когда оформление идет в таком виде, то риелтор как таковой не нужен.

Но сегодня существует целый ряд программ, когда идет загородное строительство, имеется миграция из мегаполисов в регионы. Здесь, во Владивостоке, считается нормальным приобретать дома на удалении до 40 км от него в качестве второго жилья. Предлагается такое жилье и как основное. Я видел предлагаемые здесь проекты застройки таун-хаусных поселков. Есть индивидуальное жилье, которое строится для бюджетников и малоимущих по разным технологиям - щитовые дома, вспененный и экологический бетон. Все это - развитие сельской застройки, и в этом у риелторов большое поле деятельности.

- А что здесь, на Дальнем Востоке, специалистам рынка недвижимости надо еще развивать в своей работе?

- Надо активно заниматься повышением имиджа профессии риелтера. К сожалению, в ДФО - это общая проблема. Люди в компаниях занимаются сиюсекундными делами, сегодняшними сделками и операциями и не задумываются о завтрашнем дне. А для того, чтобы их деятельность успешно продолжалась, необходимо работать с общественным мнением, с мнением наших клиентов - не только сегодняшних, но и завтрашних