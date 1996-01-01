Россияне покупают китайские товары "не от хорошей жизни"

Товары китайского производства периодически покупает большинство россиян (60%) - от 44% опрошенных в Южном федеральном округе до 87% - в Дальневосточном ФО. Такие данные публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основании результатов опроса, проведенного в конце августа в 46 регионах России.

Опрос показал, что среди китайских товаров наибольшим спросом пользуются одежда (её покупают 45% респондентов) и обувь (39%). Особенно популярны эти виды товаров на Дальнем Востоке, где их приобретает большинство (82% и 75%), а также на Урале и в Сибири (46-51%). Реже россияне приобретают текстиль, детские игрушки, бытовую технику, сделанные в Китае (по 15-18%). Ещё меньше тех, кто покупает товары для развлечения, в том числе фейерверки, бытовую химию, продукты питания (по 6-9%), парфюмерию, предметы личной гигиены, автомобили, мотоциклы, мопеды (по 1-3%).

Большинство покупателей товаров китайского производства (79%) привлекает низкая стоимость. Привлекает также большой ассортимент продукции (28%), широкая география распространения (19%). На отсутствие аналогичных товаров других стран-производителей ссылаются 10% покупателей, на привлекательный внешний вид продукции - 6%, на высокое качество - 1%, на любовь ко всему китайскому - менее 1%.