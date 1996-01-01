Хабаровские бани оказались в престижном списке

Поклонники пара и березовых веников, а таковых в Хабаровске немало, погрузились в мир грёз. Простор для приятных фантазий "распахнуло" сообщение пресс-службы администрации города о включении муниципального банно-прачечного хозяйства краевой столицы в "Реестр национального развития - 2007".

Как передает РИА "Восток-Медиа", решение, принятое Международным Центром инвестиционного консалтинга, изучавшим многих претендентов на соответствие международным стандартам, сулит хабаровским парильщикам комфорт и инвестиции в благое дело. Ведь включение предприятия в реестр, как явствует из сообщения пресс-службы, означает зачисление его в разряд перспективных и открывает возможность получения финансовой поддержки в рамках региональных, отраслевых и даже федеральных программ и проектов.