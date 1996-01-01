Еду выставят напоказ

10-я юбилейная специализированная выставка-ярмарка "Приморские продукты питания-2007" пройдет с 3 по 5 октября во Владивостоке. Вопросы подготовки к мероприятию обсуждались на заседании рабочей группы при департаменте сельского хозяйства и продовольствия администрации края.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, участие в ярмарке подтвердили уже 45 компаний. В их числе - крупные предприятия Владивостока, Арсеньева, Артема, Лесозаводска, Уссурийска, Находки, с. Милоградово и др. Производители представят мясную, молочную, рыбную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия.

В рамках выставки предусмотрена деловая и развлекательная программа. Пройдут семинары, круглые столы, дегустации, презентации новых товаров и современных технологий. Специалисты обсудят реализацию нацпроекта "Развитие агропромышленного комплекса" на территории Приморья, порядок приобретения техники и оборудования на условиях краевого лизинга и проблемы безопасности продовольственного сырья и готовой продукции.

Выставка "Приморские продукты питания" станет деловой площадкой для эффективного общения и обмена опытом между специалистами агропромышленного комплекса.