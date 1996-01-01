Работает "Строительство-2007"

Вчера, 19 сентября, во Владивостоке в здании спорткомплекса "Динамо" начала, а завтра закончит свою работу юбилейная 15-я специализированная выставка-ярмарка "Строительство - 2007".

В этом году традиционная выставка-ярмарка, организованная ООО "Дальэкспоцентр" при поддержке Администрации Приморского края, работает под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ. Очное участие в ней принимают около ста отечественных и зарубежных компаний. На этот раз здесь широко представлены строительство жилья и общественных зданий, деревянное домостроение, дорожное строительство, различные строительные материалы, проектирование и дизайн, инструменты и оборудование и пр.