Инструмент для строек коммунизма

Когда-то Россия, точнее, СССР, вместе с Китаем строили коммунизм. У каждого этот процесс шел по-разному, но с учетом более раннего начала строительства в СССР объективно русские были впереди и помогали китайским братьям во всем. В том числе и в вопросах автомобилестроения. Построенный советскими специалистами Первый автомобильный завод в Чанчуне был на тот момент действительно первым в Китае и выпускал грузовые автомобили FAW, очень похожие на отечественные "ЗиЛы".

Теперь Россия строит капитализм, а Китай - вовсе непонятно что, так как, сохранив "руководящую и направляющую" роль КПК, китайские товарищи совершенно отошли в экономике от классических постулатов марксизма-ленинизма, заключив сделку с Западом. И тут же появились плоды смены ориентации. Сегодня России впору учиться у Китая, как надо строить автомобили. Отложив в сторону чертежи "ЗиЛа", Первый автомобильный нынче сотрудничает с Volvo и MAN, а китайские грузовики марки FAW пользуются большим спросом не только на внутреннем рынке, но и в сопредельных странах, в том числе в России.

Шаги пятилеток

Развитие китайского автопрома не может не впечатлять. У всех на слуху последний прорыв китайцев в Европу, и их появление на недавнем Франкфуртском автосалоне с автомобилями весьма недурного исполнения. По Владивостоку уже два года бегают китайские автобусы, развозящие пассажиров седьмого маршрута. А на рынке строительной техники и вовсе "китайский бум". Из Поднебесной везут бетономешалки, самосвалы, автокраны и другие необходимые в хозяйстве вещи. На федеральной трассе "Амур" тут и там мелькают красные кабины китайских грузовиков Howo. Что за напасть?

- Популярность китайских грузовиков обусловлена в первую очередь невероятно привлекательным соотношением цена/качество, - объясняет ситуацию дилер марки Howo в Приморье Дмитрий ПРИСЯЖНЮК, директор компании "ИСТ-ХЭВИ". - Судите сами. Российский "КамАЗ" 6520 обладает грузоподьемностью 20 тонн, объемом кузова 12 куб. м и ценой $93 тыс. Sinotruk Howo поднимает 27 тонн, кузов вмещает 18 куб. м, а стоит машина 60 тысяч. При этом двигатель Howo более экономичен. Разумеется, для рачительного хозяина выгоднее эксплуатировать китайский грузовик, чем спонсировать неэффективность российского автопрома.

Политику партии одобряем!

У русских машин одно преимущество - развитая еще с советских времен сервисная сеть. Но и здесь китайцы начинают наступать нашим на пятки, создавая собственные склады запчастей и ремонтные зоны. Как пример российско-китайского партнерства можно назвать ООО "Каслар", имеющее успешный опыт эксплуатации автобусов из КНР и занимающееся помимо них грузовиками и спецтехникой. Руководитель предприятия Сергей ТАЮРСКИЙ говорит, что в ближайшей перспективе китайцы серьезно потеснят на автомобильном рынке секонд-хэнд из Японии. Предпосылкой к тому является не только упомянутое соотношение цена/качество, но и соответствие технических параметров китайских машин российским требованиям, в том числе и расположению руля. На грузовики Howo, к примеру, имеется российский сертификат "Одобрение типа транспортного средства № РОСС CN.МТ15.ЕО01418 и № РОСС CN.МТ15.ЕО01419".

А Япония - в минусе

Дальневосточное таможенное управление также фиксирует резкий рост импорта грузовиков из Китая. Так, например, в первом полугодии прошлого года через таможни ДВТУ прошло 298 единиц транспортных средств из КНР, а за шесть месяцев 2007 года - 1959! Налицо шестикратный рост. При этом импорт из Японии сократился более чем вполовину, хотя это произошло вовсе не из-за падения интереса покупателей к японским машинам, а в результате повышения пошлин правительством.

- Основными покупателями китайских грузовиков являются предприятия Сибири, Якутии и Забайкалья, - описывает географию рынка Дмитрий Присяжнюк. - Камчатка и Север получают спецтехнику российского производства в порядке госзакупок, а вот приморцы пока еще отдают предпочтение японскому производителю. Привыкшие доверять именитым брендам, наши земляки пока еще опасаются брать "китайцев", но, думается, вскоре и они избавятся от стереотипов.

Водители легковушек, чей маршрут пролегает по улице Выселковой во Владивостоке, вдоль карьера, могут убедиться в наступлении перемен на грузовом авторынке сами: вместе со старенькими "БелАЗам"и дробленый щебень возят и новые китайские самосвалы Howo.

Ни к чему теперь вспоминать о том, что Россия когда-то учила Китай автомобилестроению. Ученик явно превзошел своего учителя.