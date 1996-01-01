У приморских чекистов новоселье

Во Владивостоке сдан в эксплуатацию 119-квартирный жилой дом, предназначенный для действующих сотрудников и ветеранов Управления ФСБ и их семей.

Традиционную красную ленту на церемонии открытия дома перерезал прибывший во Владивосток первый заместитель руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России генерал-лейтенант НОВИКОВ Николай Петрович.

Заказчиком дома выступила ФСБ России, а финансовым гарантом строительства - федеральный бюджет.

Общая площадь жилых площадей составляет 9115 кв. метров. Здание отвечает всем требованиям современного строительства и обладает комплексным благоустройством придомовой территории, включая детские площадки и парковку.

Как пояснили в Управлении ФСБ РФ по Приморскому краю, жилье для сотрудников госбезопасности не строилось уже много лет. На сегодняшний день в очереди на получение квартир числятся более 300 человек.

На начало 2008 года ФСБ России запланировано строительство 200-квартирного дома, сдача которого намечена на конец 2010 года.